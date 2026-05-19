Os socialistas esixen un plan de reforzo dos hospitais comarcais da provincia

O Grupo Provincial Socialista na Deputación presentou diante do Hospital Público de Verín unha moción para defensa dos hospitais comarcais e da sanidade pública no rural ourensán. A deputada provincial Eva Pérez Gamote protagonizou o acto, acompañada polo voceiro e secretario provincial do PSdeG-PSOE, Álvaro Vila, e por concelleiras e concelleiros da comarca. A iniciativa denuncia o deterioro sistemático dos servizos sanitarios en toda a provincia e toma o centro hospitalario de Verín como expresión concreta dunha tendencia que afecta tamén ao Hospital Público de Valdeorras e outros puntos de atención sanitaria da provincia.
"Presentamos esta moción para defender os hospitais comarcais e a sanidade en toda a provincia de Ourense. Entendemos que o Hospital de Verín é un hospital necesario, o cal xa contaba cuns servizos, como era o do HADO (hospitalizacion a domicilio), unha Unidade da Dor e mesmo un cardiólogo, que xa non están", salientou Pérez Gamote durante a presentación. A deputada socialista denunciou ademais a existencia de grandes listas de espera en reumatoloxía, oftalmoloxía e para a realización de probas diagnósticas, e reivindicou a necesidade de que "as persoas que estamos en postos de representación loitemos pola sanidade que todas e todos merecemos".
Os PSdeG-PSOE de Ourense da conta dun "deterioro sen paliativos" que afecta a múltiples servizos. En Verín, o HADO leva interrompido desde marzo de 2020 e a Unidade da Dor foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, deixando sen atención específica a pacientes con sufrimento crónico nunha comarca rural e envellecida. A praza de cardioloxía permanece vacante desde finais de 2024, o que provoca demoras superiores a catro meses nas primeiras consultas e de máis dun ano para revisións. En especialidades como oftalmoloxía, neuroloxía, uroloxía ou rehabilitación, as listas de espera son de tal magnitude que os propios especialistas están a derivar cara á atención primaria as consultas, sobrecargando aínda máis os centros de saúde de toda a comarca.
Os datos do Consello de Contas dan conta da dimensión estrutural do problema. O máis recente informe de fiscalización da asistencia con medios alleos constata que o 35% das intervencións cirúrxicas de traumatoloxía e o 62% dos tratamentos de hemodiálise na área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras se atenden en centros privados. O informe da Conta Xeral do SERGAS do exercicio 2024, o máis actual dispoñible, engade que case o 50% do persoal sanitario ten vinculación temporal e que as interinidades medraron un 13% nun só ano. Para Pérez Gamote, "son datos que non describen un problema conxuntural, senón un modelo de xestión que renunciou á estabilidade asistencial nos hospitais comarcais".