El Real Montealegre Club de Golf ha presentado su Calendario Oficial de Competiciones para el año 2026

La temporada arrancó este mes de marzo con el torneo Corporate Golf (8 de marzo), seguido por el Trofeo Roberto del Castillo (14 de marzo). Este fin de semana Montealegre Club de Golf acoge el Campeonato Xunta de Galicia Masculino (21 y 22 de marzo) con un centenar de jugadores inscritos.
En abril, el calendario incorpora pruebas relevantes como la 5ª prueba del Ranking Absoluto FCG (18 de abril), el torneo solidario de Manos Unidas (19 de abril) y el Trofeo Aceites Abril (26 de abril).
El mes de mayo será uno de los más intensos, con competiciones como el torneo benéfico organizado por la Peña Glu Glu (2 de mayo), Circuito Torre de Núñez (9 de mayo), el Circuito Atlántico que nos visita desde Portugal (16 de mayo), Torneo COPE Ourense (23 de mayo) y Opticalia - Casa de los Lentes (30 de mayo).
En junio, el club continuará con una variada agenda que incluye el Trofeo Aguas de Sousas (6 de junio), Recoletas Salud (13 de junio), el torneo Ourense Termal (20 y 21 de junio) que de la mano de la Diputación de Ourense acerca nuestra provincia a otras comunidades y Onda Cero (27 de junio).
Tras el verano, la actividad se retomará en septiembre con el Trofeo benéfico Síndrome de Alexander (5 de septiembre), y el Campeonato de Galicia Sub-14 (12 y 13 de septiembre).
El tramo final de la temporada concentrará importantes citas como el torneo a beneficio de la A.E.C.C. Ourense (10 de octubre), Vides de Galicia (17 de octubre), la Copa Diputación (24 de octubre) y el Torneo Absoluto RMCG (31 de octubre).
Agradecimiento por parte del Real Montealegre Club de Golf
El Montealegre Club de Golf quiere destacar y agradecer especialmente la colaboración de Igualdebuenas (Horticolas Galegas), que durante toda la temporada aportará fruta para las competiciones, contribuyendo al bienestar y la experiencia de los jugadores.
En noviembre se celebrarán el Trofeo Bermello (7 de noviembre) y el tradicional Magosto del club (11 de noviembre), cerrando el año con el Torneo de Navidad (12 de diciembre) y la Comida de Navidad (13 de diciembre).
Calendario de competición del Real Montealegre Club de Golf en 2026
Marzo de 2026
- 8 de marzo: Corporate Golf
- 14 de marzo: Trofeo Roberto del Castillo
- 21 y 22 de marzo: Campeonato Xunta de Galicia Masculino
Abril de 2026
- 18 de abril: 5ª prueba del Ranking Absoluto FCG
- 19 de abril: Torneo solidario de Manos Unidas
- 26 de abril: Trofeo Aceites Abril
Mayo de 2026
- 2 de mayo: Torneo benéfico organizado por la Peña Glu Glu
- 9 de mayo: Circuito Torre de Núñez
- 16 de mayo: Circuito Atlántico
- 23 de mayo: Torneo COPE Ourense
- 30 de mayo: Opticalia - Casa de los Lentes
Junio de 2026
- 6 de junio: Trofeo Aguas de Sousas
- 13 de junio: Recoletas Salud
- 20 y 21 de junio: Torneo Ourense Termal
- 27 de junio: Circuito Onda Cero
Septiembre de 2026
- 5 de septiembre: Trofeo benéfico Síndrome de Alexander
- 12 y 13 de septiembre: Campeonato de Galicia Sub-14
Octubre de 2026
- 10 de octubre: Torneo a beneficio de la A.E.C.C. Ourense
- 17 de octubre: Vides de Galicia
- 24 de octubre: Copa Diputación
- 31 de octubre: Torneo Absoluto RMCG