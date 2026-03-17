El Real Montealegre Club de Golf ha presentado su Calendario Oficial de Competiciones para el año 2026

La temporada arrancó este mes de marzo con el torneo Corporate Golf (8 de marzo), seguido por el Trofeo Roberto del Castillo (14 de marzo). Este fin de semana Montealegre Club de Golf acoge el Campeonato Xunta de Galicia Masculino (21 y 22 de marzo) con un centenar de jugadores inscritos.

En abril, el calendario incorpora pruebas relevantes como la 5ª prueba del Ranking Absoluto FCG (18 de abril), el torneo solidario de Manos Unidas (19 de abril) y el Trofeo Aceites Abril (26 de abril).

El mes de mayo será uno de los más intensos, con competiciones como el torneo benéfico organizado por la Peña Glu Glu (2 de mayo), Circuito Torre de Núñez (9 de mayo), el Circuito Atlántico que nos visita desde Portugal (16 de mayo), Torneo COPE Ourense (23 de mayo) y Opticalia - Casa de los Lentes (30 de mayo).

En junio, el club continuará con una variada agenda que incluye el Trofeo Aguas de Sousas (6 de junio), Recoletas Salud (13 de junio), el torneo Ourense Termal (20 y 21 de junio) que de la mano de la Diputación de Ourense acerca nuestra provincia a otras comunidades y Onda Cero (27 de junio).

Tras el verano, la actividad se retomará en septiembre con el Trofeo benéfico Síndrome de Alexander (5 de septiembre), y el Campeonato de Galicia Sub-14 (12 y 13 de septiembre).

El tramo final de la temporada concentrará importantes citas como el torneo a beneficio de la A.E.C.C. Ourense (10 de octubre), Vides de Galicia (17 de octubre), la Copa Diputación (24 de octubre) y el Torneo Absoluto RMCG (31 de octubre).

Agradecimiento por parte del Real Montealegre Club de Golf

El Montealegre Club de Golf quiere destacar y agradecer especialmente la colaboración de Igualdebuenas (Horticolas Galegas), que durante toda la temporada aportará fruta para las competiciones, contribuyendo al bienestar y la experiencia de los jugadores.

En noviembre se celebrarán el Trofeo Bermello (7 de noviembre) y el tradicional Magosto del club (11 de noviembre), cerrando el año con el Torneo de Navidad (12 de diciembre) y la Comida de Navidad (13 de diciembre).

Calendario de competición del Real Montealegre Club de Golf en 2026

Marzo de 2026

8 de marzo: Corporate Golf

14 de marzo: Trofeo Roberto del Castillo

21 y 22 de marzo: Campeonato Xunta de Galicia Masculino

Abril de 2026

18 de abril: 5ª prueba del Ranking Absoluto FCG

19 de abril: Torneo solidario de Manos Unidas

26 de abril: Trofeo Aceites Abril

Mayo de 2026

2 de mayo: Torneo benéfico organizado por la Peña Glu Glu

9 de mayo: Circuito Torre de Núñez

16 de mayo: Circuito Atlántico

23 de mayo: Torneo COPE Ourense

30 de mayo: Opticalia - Casa de los Lentes

Junio de 2026

6 de junio: Trofeo Aguas de Sousas

13 de junio: Recoletas Salud

20 y 21 de junio: Torneo Ourense Termal

27 de junio: Circuito Onda Cero

Septiembre de 2026

5 de septiembre: Trofeo benéfico Síndrome de Alexander

12 y 13 de septiembre: Campeonato de Galicia Sub-14

Octubre de 2026

10 de octubre: Torneo a beneficio de la A.E.C.C. Ourense

17 de octubre: Vides de Galicia

24 de octubre: Copa Diputación

31 de octubre: Torneo Absoluto RMCG

Así fue el torneo Leapmotor Onda Cero en 2025