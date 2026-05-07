O PP esixe a reparación urxente e integral do muro da N-120 no Pino

Desde o PP denuncian que a solución provisional de colocar puntais inutilizou un dos carrís de circulación nun vial estratéxico. "É decepcionante que, ante a inquietude dos veciños, a resposta da Unidade de Estradas sexa que a solución se proxecta a medio ou longo prazo", sinalan os deputados. Por iso, pediron explicacións oficiais sobre a demora e esixiron coñecer a data exacta de inicio e finalización das obras neste 2026.
O Parlamento de Galicia denuncia o "illamento" do barrio
De forma paralela, no Parlamento galego, os deputados Noelia Pérez, José Luis Ferro e Argimiro Marnotes, xunto a outros membros do Grupo Popular, presentaron unha Proposición Non de lei (PNL). Nela, instan a Xunta de Galicia a demandar ao Ministerio unha actuación de urxencia que non só incumbe ao muro, senón tamén ao carril de servizo e os accesos vinculados que presentan gretas e fochas desde 2024.
A iniciativa autonómica pon o foco na vulnerabilidade dos residentes, especialmente das persoas maiores. "A supresión da parada de autobús nas Torres do Pino está a obrigar aos veciños para camiñar longas distancias para acceder a servizos básicos sanitarios ou administrativos", denuncian, cualificando a xestión do Ministerio e a falta de previsión do Concello como un "castigo inxustificado" a todo un barrio.
Unha veciñanza en pé de guerra
A indignación social alcanzou o seu punto álxido o pasado sábado 2 de maio, cando os veciños do Pino ocuparon temporalmente a N-120 para visibilizar a súa chea. O Partido Popular apoia estas mobilizacións e critica a "falta de transparencia e comunicación directa" cos afectados, quen a día de hoxe descoñecen o alcance real dos danos técnicos.
"Non podemos permitir que unha cidade como Ourense manteña unha das súas arterias principais en situación de precariedade viaria e inseguridade de forma indefinida. Esiximos responsabilidade e realidades, non máis promesas a longo prazo", conclúen desde as filas populares.