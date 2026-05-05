Arranca la campaña Mayo Solidario de Gadis

Gadis lanza su acción social más emblemática: Mayo Solidario, que cumple 14 años de compromiso con la sociedad. La iniciativa solidaria se desarrolla en 204 puntos de venta en Galicia y Castilla y León y estará en marcha hasta el 31 de mayo. El objetivo es transformar la realidad de miles de hogares en situación de vulnerabilidad.

Las formas de colaboración son dos: entrega de alimentos no perecederos en los espacios destinados a este fin en los supermercados o realizando una donación económica en el momento de pasar por caja. En total, en los últimos trece años se han recaudado casi 1,8

millones de kilos de alimentos y más de 292.000 euros.

Mayo Solidario abandera la acción social del programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, con más de 2.400 acciones anuales, de las que en torno al 30% corresponden al ámbito de la solidaridad. Esta campaña refleja el apoyo de Gadis a los

bancos de alimentos de Galicia y Castilla y León, con los que trabaja a lo largo de todo el año.

Una marea solidaria gracias a los clientes, voluntarios y equipo humano

Gadis agradece de antemano la solidaridad de sus clientes, así como el compromiso de su equipo humano de los puntos de venta para que la campaña resulte un éxito. También pone en valor la presencia de voluntarios en los supermercados y, desde los propios bancos de alimentos, hacen un llamamiento para contar con más colaboradores.