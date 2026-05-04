A 63ª Feira do viño do Ribeiro distingue aos gañadores da cata popular

Na categoría de Viños Brancos resultou galardoado co primeiro premio Ramón do Casar Treixadura 2025 de Ramón do Casar, S.L. e o viño Alberte 2025, de Bodegas Nairoa, S.L., quedou en segundo posto. Para rematar, na categoría de Viños Tintos, a distinción de mellor viño tinto foi para o viño Cunqueiro 2025 de Bodegas Cunqueiro, S.L.
Doutra banda, recoñeceuse como Mellor Catadora de Viños Brancos a M. Victoria Fernández Álvarez, de Vigo, Pontevedra. Por último, na categoría de Mellor Catador de Viños Tintos premiouse a Xosé Manuel Rivas Fernández, visitante veciño de Ourense. Estes galardóns outórganse a aqueles participantes que máis se aproximen aos resultados finais globais dos viños gañadores nas distintas categorías.
Na súa intervención, Concha Iglesias agradeceu a participación de todos os produtores presentes, apoiando ano a ano este evento promocional, así como o labor realizado por parte dos traballadores do C.R.D.O. Ribeiro e do Concello de Ribadavia para levar a cabo esta nova edición. Aproveitou para felicitar a todos os gañadores da Cata Popular e animou aos asistentes para apurar a última xornada para degustar os seus viños, se non os probaron aínda.
O alcalde de Ribadavia, César Fernández, súmase ás felicitacións aos gañadores da Cata Popular e tamén aos agradecementos, resaltando o gran traballo dos voluntarios, persoal incansable durante os tres días de feira, así como o saber estar de todos os visitantes que logran, edición tras edición, fixar este evento como unha cita indispensable no calendario vinícola anual de todos os winelovers.