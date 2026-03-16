El Aceites Abril Voleyourense cae ante Torrelavega en el último partido de la temporada

El partido comenzó con un primer set muy igualado en el que el Aceites Abril Voleyourense supo gestionar mejor los momentos finales. Tras un intercambio constante de ventajas durante buena parte del parcial, el equipo local logró abrir una pequeña diferencia en la recta final para cerrar el set por 25-21.

Torrelavega impone su ritmo.

A partir del segundo set el conjunto cántabro elevó su nivel ofensivo y consiguió imponer un ritmo más alto de juego. Torrelavega aprovechó su continuidad en ataque para igualar el encuentro con un 17-25 y comenzar a inclinar el partido a su favor. El tercer set mantuvo equilibrio en sus primeros compases, pero el equipo visitante volvió a mostrarse más sólido en los momentos decisivos para cerrar el parcial por 19-25.

Sentencia visitante en el cuarto set.

En el cuarto set el Aceites Abril Voleyourense trató de mantenerse dentro del partido, pero Torrelavega mantuvo su eficacia ofensiva y terminó cerrando el parcial por 18-25, certificando el 1-3 definitivo. Según refleja el informe oficial del encuentro, el conjunto visitante presentó mayor eficacia en ataque, firmando un 39% de acierto ofensivo frente al 29% del equipo ourensano, una diferencia que terminó resultando determinante en el desarrollo del partido.

Voleibol Ourense | Onda Cero

Jornada especial para el club.

La jornada tuvo además un marcado carácter de club. Durante la tarde se realizaron en O Pompeo las fotos oficiales de todos los equipos de la cantera del Club Voleibol Ourense, reuniendo a jugadores, entrenadores y familias de la base en un ambiente de convivencia y celebración del trabajo realizado durante la temporada.

Tras este encuentro, al Aceites Abril Voleyourense solo le resta una jornada más de competición, en la que visitará la pista del Grupo Covadonga para cerrar la temporada en la Superliga 2 Femenina.