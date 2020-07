Supuesta estafa de Viaqua en Ourense

Los nacionalistas estiman que la empresa adjudicataria del servicio municipal de agua Viaqua podría estar embolsando hasta medio millón de euros con una supuesta estafa en los recibos. El partido asegura que ha recogido testimonios de vecinos denunciando estas irregularidades en los cobros de la factura de este bimestre.

El concelleiro del BNG, Luis Seara, explicó que durante los meses de confinamiento la empresa no hizo ninguna lectura de los contadores y calculó el consumo a la baja. En el bimestre actual las facturas reflejan una cantidad a pagar que no se corresponde con la realidad. El partido denuncia que se trata de una 'estafa silenciosa' para compensar lo que no cobraron en el período anterior y piden a la empresa que haga la devolución del importe. Del mismo modo, piden que el Concello intervenga y medie para que cesen estas acciones. El concelleiro aprovechó para dar a conocer que una persona antepuso un recurso mediante un abogado por el cobro; sin embargo, Viaqua descartó la reclamación y amenazó con suspenderle el servicio.

