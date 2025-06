La declaración de Ábalos y de Koldo, en directo: Pedro Sánchez y el PSOE ante lo que le le puedan contar al juez

Las grabaciones de Koldo

El 'informe Cerdán' se apoya en ocho audios grabados por el propio Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación de este trío fue fluctuando: en un primer momento Cerdán estaría a los mandos pero las tornas cambiaron con el desembarco del tándem Ábalos-Koldo en el Ministerio y, finalmente, éstos --ya defenestrados-- le acabaron persiguiendo en busca de oxígeno económico.

En uno de los audios, Ábalos llegó a quejarse de que tenía 50 euros para pasar la semana, a lo que su ex asesor reaccionó sorprendido. "La verdad es que me he fundido mucho", asumió. García cuantificó que el ex ministro se habría gastado "470.000 en dos años".

La UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, OPR y LIC. La Guardia Civil calcula que solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.