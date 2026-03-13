El Aceites Abril Voleyourense recibe a Torrelavega en su último partido en casa

El conjunto ourensano afronta este partido con la intención de despedirse de su afición ofreciendo una buena imagen y manteniendo el nivel competitivo mostrado durante la temporada. Tras haber asegurado el objetivo principal del curso, la permanencia en la categoría, el equipo buscará cerrar su etapa como local con un partido sólido ante un rival siempre exigente.

Más allá del aspecto deportivo, la jornada tendrá un marcado carácter de club. A partir de las 17:00 horas se realizarán las fotos oficiales de todos los equipos de la cantera del Club Voleibol Ourense, reuniendo en O Pompeo a jugadores, entrenadores y familias de la base junto al primer equipo.

Este acto permitirá poner en valor el trabajo que se desarrolla en la cantera y reforzar el sentimiento de pertenencia dentro del proyecto deportivo de la entidad.

El Aceites Abril Voleyourense afronta así una jornada especial en O Pompeo, en la que el voleibol volverá a reunir a toda la familia del club en torno al último partido de la temporada en casa.