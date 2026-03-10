Dúas empresas ourensás internacionalizan os seus produtos

O programa de aceleración para a internacionalización de pemes galegas “Galicia Avanza” iniciábase en 2022 impulsado pola Consellería de Economía e Industria -a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)- e o Parque Tecnolóxico de Galicia – Tecnópole -sociedade participada pola Xunta de Galicia-, entidade encargada da súa xestión e coordinación. Na cuarta edición do programa, que acaba de concluír, participaron 30 pemes innovadoras e/ou de base tecnolóxica de toda a comunidade.
Durante os dez meses de duración do programa, traballouse na saída ao exterior das empresas e tamén na consolidación internacional das que xa tiñan experiencia neste eido, abríndolles novos mercados ou accedendo a novos segmentos de clientes. Axudóuselles a mellorar a súa estratexia comercial internacional, avanzouse na protección das súas marcas e deseños industriais ou intelectuais e na detección de posibles colaboracións con outras empresas. Das 30 pemes participantes, dúas sitúanse na cidade de Ourense.
Dame Après Paris
Dame Après Paris é unha casa de deseño de moda de luxo contemporáneo fundada en 2021. Os seus impulsores defenden que a alta costura poda facerse dende calquera parte do mundo, neste caso dende a Galicia rural. Comercializan as súas prendas e accesorios principalmente a través da súa tenda en liña. Ademais, venden en boutiques selectas en diversos puntos de España. Desde a súa creación, a firma experimentou un crecemento exponencial no mercado nacional, grazas ao seu deseño innovador, fabricación en series limitadas e o emprego de materiais de primeira calidade. As súas coleccións combinan a sofisticación europea cunha visión innovadora e minimalista.
A firma destaca polo enfoque sostible na selección de materiais e procesos de fabricación. Así, o seu particular xeito de interpretar a patronaxe permítelles solucionar unhas das principais problemáticas do sector téxtil, o aproveitamento case o 100% do tecido. Ademais, integra novas tecnoloxías, intelixencia artificial e modelado 3D no desenvolvemento do produto, permitindo optimizar procesos, reducir desperdicios e mellorar a sostibilidade da empresa. Unha das súas principais innovacións é o emprego de impresión 3D para o deseño e fabricación de calzado.
Na actualidade as exportacións da firma representan o 19% da súa facturación global. Co impulso de “Galicia Avanza” está a consolidar a súa presenza internacional en países clave de Europa, en particular Francia, Alemaña e Italia, mercados cunha forte cultura de moda e alto poder adquisitivo. No marco do programa, ademais de realizar unha análise dos mercados de interese, adaptouse a imaxe da marca a estes mercados e ofreceuse apoio á asistencia de feiras de moda internacionais relevantes, entre outras accións fundamentais para reforzar a internacionalización da empresa.
Gómez y Crespo
A empresa ourensá Gómez y Crespo dedícase ao desenvolvemento de produtos innovadores para o sector agropecuario e para afeccionados á agricultura. Destacan pola súa integración tecnolóxica mediante sensores, monitorización e aplicacións para móbiles.
Para o sector agropecuario profesional comercializa bebedoiros automáticos, forraxeiras e sistemas de alimentación para avicultura, cunicultura e outras especies gandeiras. Os seus produtos caracterízanse pola resistencia dos materiais, o uso de tecnoloxía avanzada e un deseño enfocado na mellora da eficiencia produtiva das explotacións. Estas solucións, de deseño propio, xa se comercializan amplamente en España e Portugal.
Ademais, desenvolve produtos específicos para usuarios particulares con pequenas explotacións domésticas ou semiurbanas, motivados polo autoconsumo, afección ou benestar animal. É o caso de galiñeiros intelixentes, con paneis e sensores conectados a unha aplicación móbil; coelleiras tecnolóxicas con control ambiental dixital; forraxeiras de precisión, equipadas con sensores dixitais para monitorizar o consumo de alimento; ou aviarios ornamentais conectados, que permiten controlar parámetros como temperatura, humidade e alimentación.
Por outro lado, a firma ten unha liña orientada ao cultivo urbano e doméstico, en resposta á crecente demanda de solucións sustentables e eficientes, como mesas de cultivo con sistemas de hidroponía. E ofrece outra liña especializada en produtos para mascotas, con solucións innovadoras como bandexas sanitarias, hamacas, wc automáticos para coellos ou gatos, comedeiros e bebedoiros.
Xa consolidada no mercado nacional, o 45% da súa facturación global procede das exportacións. O plan de internacionalización de “Galicia Avanza” enfocouse nunha primeira fase a Italia, Reino Unido, Alemaña, Polonia e Francia. Ademais, de cara a unha futura internacionalización, realizáronse prospeccións de mercado en rexións de gran dinamismo comercial e potencial de crecemento como Marrocos, Alxeria e Emiratos Árabes Unidos.