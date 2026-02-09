El Aceites Abril Voleyourense compite en O Pompeo pero cae 1-3 ante Arona

Los parciales fueron 24-26, 17-25, 25-17 y 22-25, según recoge el informe oficial del encuentro.

El partido comenzó con un primer set muy igualado, decidido por detalles en los puntos finales y que cayó del lado visitante por 24-26. En el segundo parcial, Arona mantuvo un alto nivel de continuidad y aprovechó su eficacia en ataque para ampliar la ventaja con un 17-25.

El Aceites Abril Voleyourense reaccionó en el tercer set, mejorando su estabilidad en recepción y elevando el ritmo de juego para recortar diferencias con un sólido 25-17, llevando el encuentro a un cuarto parcial de máxima exigencia.

En el cuarto set, el equipo ourensano volvió a competir de tú a tú, pero Arona gestionó mejor los momentos decisivos y cerró el partido por 22-25, certificando el 1-3 final.