29N

Dúas mulleres encabezan a candidatura socialista por Ourense ás Xerais

Soamente repite no Senado Rafa Villarino

Paco Sarria

Ourense |

Carmen Dacosta, parlamentaria socialista
Carmen Dacosta, parlamentaria socialista | onda cero ourense

Dúas mulleres encabezarán as listas socialistas por Ourense ó Congreso e ó Senado o que supón unha renovación das candidaturas.

A executiva provincial aprobou a designación da actual parlamentaria galega, Carmen Rodríguez Dacosta como cabeza de lista ó Congreso e á actual número dous socialista no Concello da capital, María Fernández Ojea, como cabeza de lista ó Senado, onde o único que repite é o actual Senador, Rafael Villarino.

A última palabra tena o comité federal que terá lugar este sábado en Fuenlabrada.

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