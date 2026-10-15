Dúas mulleres encabezan a candidatura socialista por Ourense ás Xerais

Dúas mulleres encabezarán as listas socialistas por Ourense ó Congreso e ó Senado o que supón unha renovación das candidaturas.
A executiva provincial aprobou a designación da actual parlamentaria galega, Carmen Rodríguez Dacosta como cabeza de lista ó Congreso e á actual número dous socialista no Concello da capital, María Fernández Ojea, como cabeza de lista ó Senado, onde o único que repite é o actual Senador, Rafael Villarino.
A última palabra tena o comité federal que terá lugar este sábado en Fuenlabrada.