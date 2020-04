CCOO esixe á Consellería de Sanidade que se realices as probras COVID-19 a todos os traballadores

Tras o levantamento do decreto de hibernación, todos os traballadores en sectores esenciais, funerarias, seguridade privada, limpeza hospitalaria, axuda no fogar e recollida de residuos están expostos a riscos graves e inminentes. Para CCOO é vital que se realicen probas a todos os traballadores, sen discriminar ningunha categoría profesional e sen excepción de ningún caso (sintomático ou non) para actuar preventivamente e non poñer en risco a saúde dos profesionais ademais de intentar conter e erradicar a pandemia.

O mundo do traballo xa se viu suficientemente afectado por esta pandemia (reducións de horas e salarios, ERTES, despedimentos ...) Por iso, dende CCOO non permitiremos que tamén teñan que pagar coa súa saúde e poñan en risco a súa saúde. os usuarios dos seus servizos; a maioría deles, poboación en risco. Ourense,