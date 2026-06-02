Denuncian a falla de convocatoria da xerencia do CHUO da reunión mensual coa representación do personal

Os sindicatos representados na Comisión de Centro do Complaxo Hospitalario Universitario de Ourense manifestaron o seu malestar e preocupación pola decisión da xerencia de non convocar a reunión mensual ordinaria deste órgano de representación do personal.
Para esta representación laboral a ausencia desta convocatoria supón unha falla de respeto institucional cara os lexítimos representantes dos traballadores sanitarios e dificulta a necesaria interlocución, impedindo abordar asintos de gran relevancia que afectan aos profesionais e que requieren de respostas e solución urxentes.
Dende a Comisión de Centro esixen á xerencia do CHUO que retome de xeito inmediato o diálogo social e proceda á convocatoria da reunión correspondente garantindo o cumprimento dos mecanismos de representación e participación.