Unha muller de 66 anos e veciña de Cea resultou falecida nunha colisión frontal ocorrida nunha estrada (de Ribadavia a Cea) no Carballiño na que resultou ferido grave o conductor do outro vehículo e presunto responsable do sinistro, de 46 anos e que foi evacuado ó CHUO.
Sinistro vial mortal no Carballiño
Unha falecida e un ferido grave
