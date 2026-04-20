La escritora ourensana Isabel Bugallo presenta su libro "25 de Abril" en Centro Comercial Ponte Vella este sábado (precisamente 25 de abril) a las 20:00 horas.

Amor en tiempos digitales

25 de abril es una historia contemporánea sobre el amor en los tiempos digitales, entre redes sociales, aplicaciones de contactos y vidas que se cruzan a destiempo.

Ella, una mujer que había dejado de creer en las coincidencias, se enfrenta a la fuerza inesperada de un encuentro que transformará su destino. A través de un lenguaje poético y sincero, Isabel Bugallo nos sumerge en una travesía emocional donde el amor, la pérdida y la redención se entrelazan con la esperanza.

Entre Houston (Texas) y St. Louis (Missouri), entre mensajes no enviados y silencios que pesan más que las palabras, esta novela explora los nuevos modos de conexión en una era donde todo parece efímero… salvo los sentimientos verdaderos.

25 de abril nos recuerda que, incluso en tiempos de algoritmos y distancias, el alma sigue buscando su reflejo, y que a veces, el amor llega precisamente cuando uno se atreve a volver a sentir.