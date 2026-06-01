Jorge Bermello fue reconocido como defensor del comercio local y por sus iniciativas a favor de la provincia desde la Cámara de Comercio.

Acto central - 25 aniversario de CC Ponte Vella

El programa del acto del viernes 29 de mayo de 2026 ha estado dirigido principalmente a rendir homenaje y agradecimiento a quienes fueron los iniciales impulsores del Centro Comercial (miembros del Pleno de la Cámara que aprobó iniciar las gestiones) y promotores (empresarios y comerciantes locales que se convirtieron en los primeros inversores de la sociedad promotora UNIÓN COMERCIAL OURENSANA SA (UCOSA). Todos ellos recibieron un pin conmemorativo en recuerdo de esa iniciativa en favor del

comercio minorista local.

Homenaje especial a Jorge Bermello

Ponte Vella también ha querido homenajear especialmente a Jorge Bermello, por su permanente defensa del comercio local y su papel de impulsor de la iniciativa de promover un complejo comercial en 1994 desde la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Ourense y quien desde 2009 ostenta la presidencia del Centro Comercial. Así, en el acto de hoy, se procedió a la inauguración y apertura al público de una plaza interior del complejo que llevará el nombre “Praza Jorge Bermello” como así consta en la placa conmemorativa descubierta hoy por directivos del Centro.

En el curso de las intervenciones, se realizaron numerosas referencias y reconocimientos a la actividad institucional de Jorge Bermello durante sus etapas como presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ourense con otras iniciativas que favorecieron el desarrollo de la provincia.

Así, se recordó su intervención a principios de los 90 para que la ciudad fuera no fuera excluída del plan de instalación de pabellones de ferias y exposiciones en Galicia, lo que permitió la construcción y puesta en marcha de Expourense.

También se recordó su audacia y liderazgo en una histórica misión comercial a Rusia en 1992, en plena perestroika, en la que participaron más de medio centenar de empresarios ourensanos en busca de oportunidades comerciales en un país comprometido entonces con el aperturismo económico.

Jorge Bermello diríxese os asistentes o acto central do 25 aniversario de Ponte Vella | CC Ponte Vella

CC Ponte Vella - los orígenes

De la idea a la puesta en marcha de CC Ponte Vella

El Centro Comercial Ponte Vella se gestó desde la Cámara de Comercio e Industria de Ourense presidida entonces por Jorge Bermello Fernández. Apoyado por la unanimidad del Pleno de la institución, el veterano comerciante inició en enero de 1994 un calendario de sucesivas reuniones con empresarios y comerciantes.

Así las cosas, consiguió convencerlos de que era posible hacer frente a la amenaza de la implantación de grandes superficies a través de la construcción de un centro comercial promovido por comerciantes locales y que, además, se podría ubicar en el centro urbano. El pequeño comercio frente a los grandes de la distribución, David contra Goliat al fin y al cabo. Y así fue como medio centenar de empresarios locales cambiaron la historia del comercio de la ciudad.

La audaz idea empresarial quedó plasmada en un proyecto que se presentaría en 1997 y, tras dos años de trámite, seria aprobado en 1999, dando luz verde al inicio de las obras.

Inauguración de CC Ponte Vella

La inauguración oficial se escenificó el 4 de octubre de 2001 en una jornada convertida en la gran fiesta del comercio minorista ourensano amenizada por el sonido de la Real Banda de Gaitas de la Diputación y con fuegos pirotécnicos nocturnos como colofón de un gran paso en la modernización de la estructura comercial de la ciudad

El Centro fue inaugurado por el entonces conselleiro de Industria y Comercio, Juan Rodríguez Yuste, quien lo calificó como "símbolo del progreso del pequeño comercio".

Modernización urbanística

La construcción del complejo comercial proporcionó a la ciudad un elemento más de modernidad urbanística en las riberas del Miño, sumándose al Puente de Milenio, también inaugurado en 2001.

El diseño arquitectónico del Centro quedaba singularizado por sus rampas, las amplias plazas en diferentes niveles (13.000 metros cuadrados en total), las vistas sobre el río Miño y la pirámide que corona la edificación. A ello habría que sumar la pasarela sobre el río Miño y la escalera metálica que lo une con el Parque Miño.

Otro de los aspectos destacables en el diseño de la edificación comercial son la fachada acristalada (muro cortina) en la que se empleó vidrio reflectante y de baja transmisión, lo que le proporcionaba un innovador estatus en eficiencia energética. Los amplios lucernarios -a una y dos aguas- permiten la entrada de abundante luz natural frente a los centros comerciales hormigonados y con estructuras cerradas.

Así las cosas, además de adaptarse al relieve del terreno, se buscaba una integración ambiental y, sobre todo, poner fin a las anteriores tendencias de "vivir de espaldas al río".

CC Ponte Vella, un nuevo espacio de ocio y compra en Ourense

Aparte de los más de 20.000 metros cuadrados, el complejo comercial se convirtió en una nueva infraestructura de ocio-compra y esparcimiento para la ciudad.

Así, además de sus trece mil metros cuadrados de terrazas con singulares vistas al río Miño, el Centro concentra la única oferta comercial de la ciudad en cines: sus ocho salas, equipadas con los últimos avances en proyección y sonido, tienen capacidad para 1.356 espectadores. A ello se sumaba el atractivo de la planta de hostelería con más de 1.400 plazas interiores y exteriores.

Una permanente e intensa programación de actividades para todos los públicos lo ha convertido en un espacio referente en ocio y entretenimiento con vocación de complementar la oferta cultural de la ciudad.

La especial atención que siempre ha tenido el público infantil ha motivado la creación de un nuevo espacio diseñado y equipado para la recreación, el juego libre y el desarrollo físico y social de los más pequeños, infraestructura que se inaugura hoy, 29 de mayo, y que se completará con obsequios y actividades para los niños.

CC Ponte Vella, una iniciativa singular: en el centro urbano y promotores locales

Detrás de ese complejo comercial estaba la audacia, la autoestima y la cooperación de un amplio grupo de comerciantes ourensanos que no dudaron en dar un paso al frente y apostar por la unión para conseguir fuerza en la estructura minorista de la ciudad.

Así, crearon la sociedad mercantil UCOSA (Unión de Comerciantes Ourensanos SA) para convertirla en un hito histórico de la economía colaborativa en la actividad minorista. Y aquí radicaba otra de las singularidades del nacimiento del Centro Comercial y es que, contrariamente a la tendencia general, los promotores eran mayoritariamente empresarios locales. Eso permitió consolidar un hito histórico de economía colaborativa minorista adaptada a la estructura comercial de la ciudad además de hacer frente común a la constante amenaza de las grandes superficies comerciales periféricas.

Surgía así el primer y único centro comercial urbano de la capital a la vez que el mayor proyecto constructivo de la ciudad durante mucho tiempo. Su singular pirámide se integraba así en el paisaje urbano de la ribera del Miño y marcaba una nueva etapa de cambio en la historia del comercio minorista local.

Con el paso de los años, el complejo comercial se ha convertido así en el punto de encuentro habitual para los ourensanos y en foco de atracción para los residentes en su área de influencia, principalmente del sur de Lugo y del norte de Portugal. El potencial de atracción del Centro gira en torno a dos de sus principales locomotoras, con raíces netamente gallegas: Gadis y los establecimientos del Grupo INDITEX.

Otra de las ventajas que contribuyen al poder de atracción del Centro es la comodidad en el acceso de vehículos. Sus dos plantas de parking -con accesos desde la N-120 y desde la calle Sáenz Díez- tienen capacidad para albergar a 680 vehículos. Desde hace algunos años ofrecen la opción de aparcamiento gratis todas las noches, desde las 23.00 horas hasta las 12.00 del día siguiente.