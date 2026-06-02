O BNG pide o cese do deputado de representación institucional Rosendo Fernández

Denuncian uso inaxeitado das redes sociais

Paco Sarria

Ourense |

O BNG na Deputación de Ourense pide investigar a conta “Roslufe e @Roslufe” e reclama o cese de Rosendo Luis Fernández como deputado de representación institucional.

Para o deputado provincial nacionalista, Xosé Manuel Puga, “a dignidade das institución democráticas non pode quedar lixada por comportamentos persoais impropios por parte de quen ten a obriga de representalas e ser exemplo de respeto, responsabilidade e exemplaridade fronte á veciñanza”.

Para os nacionalistas, as publicacións en redes sociais de Rosendo Fernández son incompatibles co exercicio dun cargo que ten como principal función representar a imaxe, a dignidade e o prestixio da institución.

Engaden que o deputado popular ven realizando publicacións en redes sociais que son ofensivas, insultantes e impropias dun representante público, referidas a representantes de posicións ideolóxicas diferentes á súa.

