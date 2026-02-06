Temporal

Las continuas lluvias activan la pre-alerta por la crecida del Miño a su paso por Lugo

El Centro de Control de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil informa que el río Miño registra unos niveles que superan el umbral de pre-alerta (nivel naranja), con una evolución que hace previsible situaciones significativas de crecidas. Se recomienda que se evite el tránsito peatonal en el Paseo del Miño, entre el Balneario y el Restaurante O Muiño por la crecida del río a su paso por la ciudad de Lugo. Además, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que eviten acercarse a zonas inundables próximas a los ríos.

Mónica Santos

Lugo |

Imagen de archivo de una mujer con un paraguas
Imagen de archivo de una mujer con un paraguas | Agencias
