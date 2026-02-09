La Xunta actuará de urgencia para reparar el derrumbe de la Muralla.
Este lunes comenzarán los trabajos para reparar el tramo afectado por el derrumbe en la Muralla Romana de Lugo, entre las puertas del Carme y Santiago. Se trata de un tramo que no es original y que fue rellenado a principios del siglo XX. El conselleiro de Cultura, José Campo, asegura que la Xunta comenzará a trabajar "coa maior celeridade" para garantizar la conservación de la Muralla, Patrimonio de la Humanidad. El derrumbe es consecuencia de los temporales y las lluvias constantes.