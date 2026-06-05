Onda Deportiva Coruña, 05/06/2026

Previa de la final a cuatro de ascenso a la ACB en el Coliseum y reunión Tebas-Escotet en la previa del España-Irak

Vivimos el día siguiente al partido amistoso en Riazor entre España e Irak. En el palco de Riazor, en primera fila, estuvo Javier Tebas, declarado en su día "persona non grata" por el Concello coruñés. Tebas llegaba a media tarde a A Coruña y antes de acudir a Riazor tuvo una reunión con Juan Carlos Escotet. En Riazor estaba prevista para mañana la cena anual de la Federación de Peñas, pero el Deportivo ha prohibido el uso del estadio, con lo que ha cambiado el plan de la Federación al Palacio de la Ópera. Me dicen que esta decisión del Deportivo viene ligada a la invasión de campo del pasado domingo. Y vivimos en la previa de la final a cuatro en la que habrá un equipo que acompañe a Obradoiro en el ascenso a la ACB.