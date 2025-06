Yeremay y las 2.5 millones de razones para confiar en que seguirá en el Deportivo la próxima temporada

Fernando Soriano zanjó ayer cualquier pregunta sobre Yeremay y su futuro, horas después de que desde Italia llegaran noticias sobre el rechazo a la última oferta del Como, tal y cómo apuntó Fabrizio Romano. Incluso llegó a apuntar que hubo una reunión entre Cesc Fábregas y Yeremay, pero el jugador, una vez alcanzada la cláusula de rescisión, comunicó a Fábregas que no íba a dejar el Deportivo.

La declaración de Fernando Soriano y la información de Fabrizio Romano ponen un punto y final, aunque en fútbol todo es posible, a una situación, la del futuro de Yeremay, que alcanzó momentos de mucha incertidumbre, cuándo el mismo jugador, tras el partido de Málaga, el 11 de enero de 2025, decía literalmente, preguntado por si se podía marchar en caso de que algún club pagase la cláusula que "no sé, no sé qué va a pasar. Si te digo algo, te miento. No voy a dejar el Dépor por cualquier cosa y cualquier precio. Si lo dejo es para dar un pasito más en mi carrera". Al día siguiente, adelantamos en Onda Cero que el Chelsea venía a por Yeremay y más tarde supimos que la intención del equipo inglés era cederlo a su equipo satélite de Estrasburgo.

Entonces la posición del Deportivo fue enrocarse en los 20 millones de la cláusula de rescisión. Fernando Soriano, en el balance del mercado, el día 4 de febrero, reconoció que se encencieron las alarmas y que "los equipos que quieren a Yeremay empiezan a poner cantidades cercanas a la cláusula y ya empiezas a dudar. Ya no depende del Deportivo, si otro club paga la cláusula".

Pero hay un antes y un después de las dudas y generadas por la situación de Yeremay. Ese antes y después se da con la salida de Lucas Pérez, que se despide del Deportivo y el deportivismo el miércoles, 22 de enero por la mañana. Esa misma tarde, en Abegondo, se procede a la redacción del nuevo conrato de Yeremay. Se mantiene la duración del anterior, hasta 2030, pero cambian las cifras. Sube el sueldo de Yeremay y sube la cláusula. El sueldo queda fijado en segunda División en 2.5 millones de euros y la cláusula, según mis informaciones, y ratificada la cifra por Fabrizio Romano, queda en 33 millones de euros. La anterior era de 20 millones en segunda División y el doble en la Primera.

Yeremay, por lo tanto, pasaba a ser el jugador mejor pagado del Deportivo, con diferencia, y de los mejor pagados de la categoría. Aquel 4 de febrero, Fernando Soriano negaba que Yeremay pasara a cobrar lo que dejaba de recibir Lucas, dado que el de Monelos solo íba a cobrar hasta el famoso 22 de enero, día de su despedida. Y tampoco sé, pero me imagino, que buena parte de ese tope salarial que no había consumido el Deportivo a principio de temporada, Massimo Benassi apuntaba a un 20%, si se destinaba a la ficha de Yeremay. Lo qué sí reconoció Soriano es que tope que no se gasta en un ejercicio, La Liga permite guardarlo para el siguiente.

Desde entonces, preguntado por su futuro en el Deportivo, Yeremay ha ido mandando mensajes de tranquilidad. Es más, el pasado 17 de mayo, cuándo volvían a llegar noticias desde Italia sobre el Como, otra vez el Como de Fábregas, Yeremay atendió a los medios de comunicación acabado el partido conra el Granada. " Lo dije la semana pasada cuándo me dieron el Premio Estrella. No pienso en otra cosa que no sea el Dépor. Estoy súper, súper tranquilo y acabar estos dos partidos que quedan, ya hace falta un descanso, porque el cuerpo lo pide".

Por lo tanto, con este cariño monetario, que en neto quedará a la mitad, más o menos, y las atenciones que Yeremay recibe del club, teniendo a Massimo Benassi pendiente en todo momento, aquel 17 de mayo Yeremay puso a Massimo por las nubes, reconociendo que había estado desayunando con el italiano, toca entender la conclusión de ayer por parte de Fernando Soriano. Al final Yeremay se cayó de la sub-21 sin llegar a participar en la competición por "molestias en la rodilla", ay ay ay el menisco de Yeremay, con lo que no habrá la revaloración que se podía dar con el escaparate de esta competición. Eso sí, a Soriano, Benassi y los Escotet les tocará encajar los 2.5 millones de euros brutos de sueldo de Yeremay dentro del tope salarial que conceda la Liga y las rescisiones de contrato que se avecinan.

De momento, creo, lo más importante es que la rodilla, el menisco no duela, y Yeremay brille tanto o más la campaña 25-26 para ayudar a conseguir el objetivo, que ya es una obsesión de Juan Carlos Escotet, de ascender a la primera División.