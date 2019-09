Volvió a ganar el Deportivo, nueve jornadas después, en Soria. Para Álex Bergantiños esta victoria supone salir de la UCI, aunque queda mucho por delante y ahora, a un punto del play off, lo importante es sumar el sábado en Zaragoza. También justificó Álex el hecho de no salir a hablar la semana pasada, como primer capitán, tras el anuncio de renuncia de Tino Fernández y su consejo. También ganó el Dépor Abanca en el primer partido de play off de ascenso a Primera División. Ahora toca redondear el próximo domingo en Abegondo. Y junto al verde, toca pensar en clave electoral. Jesús Martínez Loira acaba dando otro paso haciendo pública la página web y cuenta de twitter de su lema de campaña: www.lablanquiazul.es y @lablanquiazul. De momento, solo sabemos que Merce Cernadas será su jefa de Prensa. Poco a poco iremos conociendo sus proyectos, ideas y ... equipo. Mientras tanto, Fernando Vidal sigue contactando con accionistas para dar también el paso. Pero aún no hay nada concreto para hacer formal su candidatura.