Yeremay renueva hasta 2030 con el Deportivo: "Nadie me ha regalado nada, lo he ganado con mi trabajo"

Yeremay se mostró feliz por renovar y ampliar su vínculo con el Deportivo. Eso sí, regatea en el campo y lo hizo ante los periodistas. Preguntado por si la llegada, o vuelta, de Rubén de la Barrera al Deportivo, al final de la temporada pasada, fue fundamental para llegar a dónde está hoy, dio una respuesta contundente. " No. Todo lo que me está pasando me lo he ganado. Nadie me ha regalado nada. HE cambiado muchas cosas en mi vida y en el fútbol para que estas cosas buenas que me buenas están pasando me sucedan. Nadie me lo regaló. He trabajado para esto y el trabajo siempre paga".

En cambio se mostró más agradecido a su familia y a su agente. "Se lo dedico a mi familia, en primer lugar. Y a mi representante (Gelu) , que siempre han estado apoyando mis decisiones. Al final las decisiones las tomo yo. Muchas veces, cuando no jugaba, cuando no contaba para el equipo, el repre me decía que podíamos irnos. Siempre le decía que no me íba a rendir, que íba a pelear y aquí estoy".

Y por último, echando un vistazo atrás, desde su llegada a Abegondo desde el equipo cadete del Real Madrid, ahí sí apuntó una serie de nombres. Unos anónimos, otros con apellido incluído. "Me acuerdo de cuándo llegué aquí, de hace ya unos siete años. Llegué al Dépor y no sabía lo grande que era el Dépor. No lo sabes hasta que no estás aquí. Me acuerdo de todos los trabajadores de Abegondo, de Elkin, en la residencia, de Albert Gil. Y de Soriano y Benassi, las dos personas que han apostado por mí. Y ya está".

En cuanto a las palabras de Soriano, hay que destacar que el Deportivo recurrió la sanción por la amarilla que vio Yeremay en Teruel, pero también reconoció Soriano, con Benassi presente en la sala da prensa, que el Deportivo no tiene éxito en esos frentes.

También se le preguntó por la renovación de Mella. Pero aquí las negociaciones van más lentas.