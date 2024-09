Lucas Pérez: Miles de kilómetros por carretera y rondando los 60 goles con el Deportivo en las tres categorías

14:15 horas. Sábado, 7 de septiembre. Desde Granada me llama el compañero de Onda Cero, Pedro Lara. Un colaborador suyo había ido hasta el hotel en dónde se hospedó el Deportivo, pero no había llegado Lucas Pérez con la expedición que había volado en chárter. No había llegado, pero no tardaría en llegar, porque Lucas no viaja en avión. Lo hace siempre en coche, salvo que el viaje se haga en autobús.

Y es que 1009 kilómetros separan la Torre de Hércules de la Alhambra. Aún así, Lucas se sigue mentalizando para viajar sobre asfalto y no entre las nubes y rendir en cada campo de juego. Y así seguirá siendo, salvo en los desplazamientos más cercanos que el Deportivo haga en autobús. El miedo a volar, me cuentan, viene de los tiempos en los que vivió, jugó y sufrió volando por Ucrania y Rusia.

Con el anotado en Granada, Lucas, que mañana martes cumplirá 36 años, suma ya 59 goles con la camiseta del Deportivo. En las tres categorías y en la Copa.

Por lo tanto, Lucas Pérez, con contrato indefinido y vinculado al Deportivo "mientras que el cuerpo aguante", apuntaban Soriano y Benassi la semana pasada, seguirá haciendo kilómetros este año por las carreteras y autovías que separan A Coruña de las ciudades que compiten en la segunda División para seguir aportando en el Deportivo.