¿Llegará a tiempo el nuevo autobús fantástico del Deportivo para la inauguración de la Depor Training Center en Abegondo?

Nuevo día de trabajo en la Ciudad Deportiva de Abegondo para seguir preparando el partido del sábado en Eibar, desde la atalaya del liderato de la categoría. Un día más, no trabajaron con el grupo Gragera ni José Ángel. En el caso del sevillano, a los problemas de pubis se unió una viriasis. Evidentemente, tampoco estuvo David Mella, ya en Chile en los días previos al comienzo del mundial Sub20.
Y mientras los equipos del Deportivo entrenan, se apuran los trabajos para dar brillo y esplendor a la reforma de la Ciudad Deportiva, que desde el próximo martes pasará a denominarse Dépor Training Center, con un acto institucional, presidido por Juan Carlos Escotet, en el que se dará a conocer a diferentes autoridades las nuevas instalaciones. Por cierto, para esta presentación está invitada Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.
Eso sí, no sé si para este evento podrá contar ya el Deportivo con el nuevo autobús "fantástico" que va a transportar a los equipos por, de momento, España adelante.
Por otra parte, hoy en Onda Cero Coruña hemos recibido la visita de Francisco Jorquera, portavoz del BNG en el Concello de A Coruña. Y es que en el Deportivo, junto a la información competitiva y la felicidad por ver al equipo masculino liderando la segunda División, también hay que hablar de cuestiones de despacho.
Y entre las cuestiones de palacio, estamos pendientes de la sede mundialista Riazor 2030. Abordamos la situación con Jorquera cuándo hace precisamente un año, el 24 de septiembre de 2024, vivíamos a esta hora la visita de la comitiva de la FIFA para evaluar la candidatura coruñesa, visita tanto a Riazor, como a otros campos que actuarán como subsedes e incluso al aeropuerto de Alvedro y hoteles.
El portavoz del BNG insiste en pedir transpariencia sobre el proyecto y sus cifras. "A min como deportivista e coruñés, como aficionado ó futbol me parece positivo que a Coruña sexa unha das sedes", pero "reclamamos información básica para valorar os pros e os contras de este proxecto".
"Non tiven ningunha conversa co señor Escotet directamente. A min non me gusta ocultar nada. Tiven unha conversa telefónica co señor Escotet hai xa tempo, cando o Deportivo, por fin, logrou o ascenso a segunda División. Nesa conversa se suscitou algo a cuestión da reforma e ampliación do estadio de Riazor, pero non era o tema da conversa. A chamada do señor Escotet era para informarnos de por qué o Deportivo decidira non acodir á recepción do Concello. E eu o que lle trasnmitin, de maneira cortés, de maneira diplomática, é que eso era un erro. Máis aló das discrepancias que poida haber nun momento determinado entre un goberno local e o Deportivo. O concello como institución representa a todos os coruñeses e, polo tanto, o Deportivo debía acodir a esa recepción. Forma parte da tradición da nosa cidade. Cando se consegue un logro deportivo son recibidos no Concello, como recoñecemento da cidadanía exteriorizado a través da sua institución representativa, que é o Concello da Coruña. Foi para transmitirlle iso. Do Mundial, falamos de maneira enormemente breve" .
"Teño tido interlocución con directivos do Deportivo como teño con directivos de Asociación de veciños, sindicatos, colectivos ecoloxistas. A función dun representante político é dialogar con todo o tecido social da cidade. Transmitiron a sua intención e recibimos a sua información. Para o BNG o sustancial é que haxa información. O Deportivo di que non ten información e eu non o sei, porque non son directivo do Deportivo. Eu o que sei é que son concelleiro e non teño información. Nese caso si lle supón un gasto importante ó concello ten que aprobalo o Concello e a corporación municipal descoñece si vai haber ese gasto e de qué cuantía é. O mínimo esixible é actuar con transpariencia. E o BNG está esixindo cuestións básicas e elementais. Que se poña negro sobre branco con todo o que teña que ver coa candidatura do Mundial 2030", concluyó Jorquera.