¿Y qué va a pasar con el futuro de Fernando Soriano?

Eso sí, dados los tiempos que corren, es de agradecer que dén la cara. Y hablen. En este caso lo hizo Fernando Soriano. Quedan cuatro sonidos destacados de su comparecencia.

Sobre los objetivos del Deportivo: "El Deportivo viste una camiseta muy grande. Ahora lo primero que miramos es conseguir la salvación. Y a partir de ahí miramos para arriba. No renunciamos a nada. Y a dónde lleguemos".

Sobre el balance de temporada: "Cuándo termine la temporada hablaremos. Con los errores, que los hay, y algún acierto también. No nos podemos despistar. Todavía hay muchas cosas en juego".

Sobre Óscar Gilsanz: "Por supuesto estamos contentísimos con Gilsanz. El Consejo. Yo. Nadie duda de eso. No es el momento de hablar del futuro de unos meses. Hay que hablar del Tenerife. Darle continuidad a la victoria con el Cádiz. A ver si conseguimos el primer objetivo y tenemos objetivos bonitos por los que luchar".

Sobre el VAR: "Os puedo garantizar que sí. Ahora mismo, las directrices del consejo queremos plantear una forma de actuar, unos valores, una presencia del Deportivo sea una forma lo más respetuosa a día de hoy. Pediremos las explicacones correspondientes. No penséis que no decimos nada, no hacemos nada, no vamos, no preguntamos. Defendemos al club de una forma importante".

Precisamente, hablando del VAR, ayer estuvo en Anduva el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Y a su lado, tanto Michelle Escotet como Massimo Benassi. Todos vieron con sus propios ojos cómo se las gasta el VAR y, en concreto, con el Deportivo.