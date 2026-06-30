Onda Deportiva Coruña, 30/06/2026

Maristas competirá la próxima temporada en la Liga Challege

Carlos Cortés nos confirma que finalmente el equipo coruñés competirá la próxima temporada en la segunda categoría del baloncesto femenino español. Lo conseguido en la cancha se ha refrendado en el despacho. Además, Carlos Cortés también confirma que seguirán jugando en el pabellón del colegio Maristas, para lo que serán necesarias varias reformas. Ahora falta por amarrar el cuatro técnico, con Fer Buendía al frente. Además, hoy conoceremos los calendarios del fútbol de la próxima temporada y el Deportivo Abanca anuncia la continuidad de Marisa García hasta 2028.