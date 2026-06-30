Onda Deportiva Coruña, 30/06/2026

Maristas competirá la próxima temporada en la Liga Challege

Carlos Cortés nos confirma que finalmente el equipo coruñés competirá la próxima temporada en la segunda categoría del baloncesto femenino español. Lo conseguido en la cancha se ha refrendado en el despacho. Además, Carlos Cortés también confirma que seguirán jugando en el pabellón del colegio Maristas, para lo que serán necesarias varias reformas. Ahora falta por amarrar el cuatro técnico, con Fer Buendía al frente. Además, hoy conoceremos los calendarios del fútbol de la próxima temporada y el Deportivo Abanca anuncia la continuidad de Marisa García hasta 2028.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Celebración del ascenso por el Maristas a la Liga Challenge
Quiniela bajas y continuidad Deportivo en primera División
Quiniela bajas y continuidad Deportivo en primera División | Onda Cero Coruña

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid