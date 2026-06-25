Onda Deportiva Coruña, 25/06/2026

El Deportivo ingresará traspaso por Luís Chacón y lo pagará por ... ¿Diego Conde?

Luís Chacón destacó en una Cultural y Deportiva Leonesa que, aún así, acabó descendiendo. Por eso son varios los clubes que ya negocian su fichaje. A Sporting de Gijón y Valladolid, inicialmente, se les han unido Leganés y Cádiz. Desde el Deportivo ya valoran la opción de traspasarlo y la operación puede cerrarse sobre el medio millón de euros. El Deportivo cobraría por ahí un traspaso, pero el dinero se acaba esfumando y, aunque el propio Gijselhart apuntaba en Holanda que su traspaso estaba en el millón de euros, para la portería ya se ha puesto el foco en el portero del Villarreal, Diego Conde, por el que el submarino amarillo va a pedir sobre 1.5 y 2 millones de euros de traspaso. También abordamos la colaboración textil entre el Deportivo y Zara, con la fabricación de una línea de ropa que se vende en calle Compostela, en dónde hablamos con Patricia Rey.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Luís Chacón
Quiniela bajas y continuidad Deportivo en primera División
Quiniela bajas y continuidad Deportivo en primera División | Onda Cero Coruña
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid