Deportivo de A Coruña e o Liceo busca o seu noveno título de liga Ok ante o Igualada en Riazor
Os abonados votaron, con unha participación do 55.96%, e aprobaron con un 79.41% de votos favorables ó cambio da denominación do Deportivo que pasa a ser RC Deportivo de A Coruña, ratificado nunha asemblea extraordinaria esta mañán. Esa iniciativa tivo precursores, lembro a Iglesias Salorio nas xuntas, pero tivo un motor na movilización dende o IES Rafael Dieste. Falamos co mestre Alberto Pombo, alentando esta galeguización da denominación do Deportivo. E hoxe tamén é día de competición co quinto e definitivo partido polo título de OK Liga co Liceo xogando contra o Igualada.
Deportivo de A Coruña