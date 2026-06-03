Onda Deportiva Coruña, 03/06/2026

Fanzone en María Pita y quiniela de bajas y los qué seguiran en el Deportivo en primera División

Mañana juegan España e Irak en Riazor y nos acercamos hasta la fanzone que ya se ha instalado en María Pita con importante presencia de los cruceristas que hoy inundan el centro de A Coruña. Recordamos que Javi Vázquez es el nuevo entrenador del Racing de Ferrol y hacemos la quiniela de bajas del Deportivo, con hasta doce jugadores de los que ascendieron que no seguirán o saldrán cedidos, además de los cedidos que tampoco estarán con el Deportivo en primera. Además, junto a los ingresos previstos están los incrementos de las fichas estipuladas en los contratos por jugar en la máxima categoría.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Quiniela de bajas y jugadores que seguirán en el Deportivo en primera División
Quiniela bajas y continuidad Deportivo en primera División
Quiniela bajas y continuidad Deportivo en primera División | Onda Cero Coruña
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