Onda Deportiva Coruña, 03/07/2026

Las Deportiendas ya venden las camisetas de NIKE y Luís Chacón vestirá la camiseta del Valladolid, tras firmar por cinco temporadas

Ya están abiertas las deportiendas de Riazor, Marineda City y calle Real, con las nuevas equipaciones de NIKE y gestionadas por Fútbol Emotion, cuyo responsable de Fútbol Profesional es Pablo Domeque y con el que hablamos de esta alianza. También hablamos con los primeros compradores. El Deportivo anunciaba esta mañana el fichaje de Eva Alonso, desde el Levante, tras la carta de despedida de Carlota Sánchez, en la que apunta que se sintió "humillada y acosada" la pasada temporada. La próxima semana conoceremos la segunda y tercera equipación, coincidiendo con el inicio de la pretemporada, pendientes de la llegada de fichajes, entre otros el portero Leo Román. No estará en Abegondo Luís Chacón, dado que Deportivo y Valladolid ultiman el traspaso al equipo blanquivioleta, con el que firma por cinco temporadas.