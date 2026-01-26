Os días 26,27 e 28 de xaneiro en IFEMA

"A paisaxe que sabe" deleita ós visitantes no espacio da Deputación da Coruña en Madrid Fusión

A Deputación da Coruña está apoiando por cuarto ano seguido a empresas e empresarios da provincia para que se proxecten na gran feira internacional da gastronomía que supón Madrid Fusión. O espacio xa foi visitado este luns por miles de profesionais e visitantes que degustaron e disfrutaron cos productos coruñeses e as demostracións feitas por cociñeiros de renome e os empresarios presentes no espacio provincial.

Alberto Gómez Barros

Madrid |

Presentación con degustación de Diego e Carmela, de A Conserveira e Galmesán

Un ano máis, e xa van catro, vemos as duas facianas que presenta o espazo da Deputación da Coruña. Por un lado están os emprededores que mostran e dan a degustar os seus productos nesta feira internacional da gastronomía. Así podemos ver os Biosbardos, dende Lendoiro-Cambre, Enoturismo María Manuela dende Boqueixón, A Conserveira de Ribeira, Gallegas de Nata en A Coruña, a queixeira Galmesán en Arzúa, Bonilla a la Vista, tamén da Coruña, a compostelana Chichalovers, e La Despensa D´Lujo, de Coristanco.

Da outra parte, están o escenario, con cociña incluída na que se fan as presentacións e degustacións dos productos que levan os citados emprendedores. Neste sentido, tamén hai que destacar a presencia de cociñeiros de prestixio que participaron ou participarán nesta edición de Madrid Fusión. Lucía Freitas, coa sua estrela Michelín, dende o restaurante A Tafona de Santiago de Compostela, Fabián Mouzo do restaurante O Camiño Fala, e dende o restaurante Balarés de Ponteceso cociñarán Silvia Facal e Rafa Varela.

E sen esquecer as ponencias e catas de viño, a cargo de Alejandro Padín, sumiller e formador. E as de Óscar Ramil, xerente da Denominación de Orixe do queixo Arzúa-Ulloa.

A xornada do luns comezou coa presentación de Pablo Suárez, de Gallegas de Nata, galletas que gozan xa dun prestixio. Tamén asistimos á degustación de fabada a cargo de Lucía, de La Despensa D´Lujo.

Pero non pararon ahí as presentacións e degustacións, dado que se dan cada hora. Carmela e Diego, dende a queixeira Galmesán e A Conserveira, presentaron a sua fusión de ideas coa degustación de ventresca de bonito do norte en mantequilla de Galmesán.

A medida que pasaban as horas e chegaba o momento de comer, a expectación seguía medrando, coa presencia de profesionais da hostelería en cada demostración. Dende cociñeiros que son empregados en restaurantes de Madrid, como de cociñeiras que viñeron dende Zaragoza, por exemplo, e que tamén teñen o seu local de hostelería no que experimentan con productos para ofercer o tapeo correspondente ós clientes.

Neste sentido tamén causou unha gran impresión a degustación dos callos galegos, ó estilo de carnés feita por Fabián Mouzo. E é que por Madrid e a sua contorna non se emprega o garbanzo e as especias, algo que fan diferencial o callo cociñado en Galicia. A impresión foi moi boa entre os asistentes.

A Deputación da Coruña en Madrid Fusión coa &quot;Paisaxe que sabe&quot;
A Deputación da Coruña en Madrid Fusión coa "Paisaxe que sabe" | Onda Cero Coruña

En Más de Uno Coruña e Más de Uno Compostela tivemos a oportunidade de contar todas estas experiencias e coñecer un pouco máis aos novos emprendedores que están este ano en Madrid Fusión gracias a Deputación da Coruña para promocionar "A paisaxe que sabe", tanto por saber como por sabor.

Neste sentido falamos con Miguel e a sua iniciativa dos Biosbardos, en Cambre. E tamén con PAblo Suárez, que estaba na compañía da sua filla Guisela con Galicia de NAta. Pablo forma parte dunha familia que pasteleiros que quere darlle continuidade á tradición familiar na figura da sua filla.

Tamén coñecemos a queixería de Galmesán, en Arzúa, gracias a sua promotora, Carmela. E Diego de Noia, que repite en Madrid Fusión, falounos de A Conserveira, unha pequena empresa conserveira situada en Ribeira.

E rematamos comunicación co vicepresidente da Deputación e deputado de Turismo, Xosé Regueira, dando conta do apoio que lle están dando a máis de 160 promotores, coa presencia nestes eventos que lle dan máis visibilidade de producto e de negocio ás suas empresas nestas feiras.

No caso de Madrid Fusión, ainda quedan por diante dous días máis con miles de contactos, miles de asistentes, e unhas vintecinco degustacións para que eses asistentes confirmen como o producto que se expón ten logo a sua aplicación gastronómica en deliciosos platos que se van tapeando no stand da Deputación da Coruña neste Madrid Fusión en IFEMA.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer