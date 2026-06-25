Un punto limpio móvil recorrerá las calles de Villanueva de la Serena a partir del 2 de julio

Con el objetivo de reciclar de manera responsable, así como acercar a la ciudadanía un lugar donde depositar residuos especiales, la concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha puesto en marcha un punto móvil, que recorrerá diferentes barrios de la ciudad a partir del 2 de julio. Así lo ha dado a conocer el concejal de Salud Pública, Santiago Jiménez, quien destaca que será los jueves de cada semana cuando este punto limpio móvil se ubicará en distintos puntos de la ciudad.

En dicho punto limpio móvil, expresa, los ciudadanos podrán depositar residuos como pilas y baterías, tubos fluorescentes, electrónica, tóner y desechables de impresión, envases contaminados, aceites domésticos y de automoción, radiografías, pequeños esneres y muebles; así como aerosoles. El horario será desde las 9:30 horas hasta las 12:30 horas.

El próximo 2 de julio estará en el parque de Las Mimosas, mientras que el día 9 en la plaza de Los Pinos. El día 16 estará en el parque de la Constitución, mientras que el 23 en plaza de los Conquistadores y el 30 de julio en la plaza de Salamanca. En agosto, concretamente el día 6, estará en la plaza de Cruz del Río, el 13 en plaza de Cervantes, el 20 en la avenida de Chile y el jueves 27; en el parque de la avenida de los Deportes. Esta campaña será continua, por lo que se volverá a pasar por los mismos puntos rotando cada jueves de cada semana.