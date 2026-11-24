La localidad pacense de Villafranca de los Barros volverá a convertirse en referente de la música clásica joven del 27 al 29 de noviembre con la celebración del XXIX Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes 'Pedro Bote'.

Esta edición contará con la participación de 22 formaciones y solistas, que suman un total de 37 jóvenes músicos procedentes de diversos puntos de Europa, y estrenará un acuerdo de colaboración con el Palau de la Música de Valencia para que los galardonados ofrezcan un concierto en este auditorio.

Este certamen se ha presentado este lunes en la Diputación de Badajoz por parte de la diputada provincial Paqui Silva; el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, Miriam García.

Así, este año, y como gran novedad previa al inicio del certamen, este jueves, 26 de noviembre, a las 20,00 horas, se celebrará el concierto inaugural a cargo de la guitarrista Haruna Miyagawa y la pianista Yoko Takaki, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros, con entrada gratuita hasta completar aforo

El concurso se desarrollará íntegramente en la Casa de la Cultura de la localidad, y arrancará a las 10,00 horas del viernes, 27 de noviembre, con el recibimiento de participantes y el sorteo de intervención, dando paso a la Fase de Selección, que tendrá lugar a las 11,00 y 17,00 horas, donde interpretarán dos obras de libre elección durante un máximo de 15 minutos.

Ya el sábado día 28 a partir de las 17,00 horas se celebrará la Semifinal, con un programa de tres obras, de 25 minutos de duración, en el que será obligatoria una de compositor español.

Por su parte, el domingo tendrá lugar la gran final a las 12,00 horas, con los tres mejores clasificados, quienes interpretarán una obra romántica, una pieza de compositor español y otra de libre estilo, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Cabe destacar que el jurado de esta edición estará presidido por el pianista y exdramaturgo del Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia Justo Romero López, acompañado por el clarinete solista Miguel Espejo Pla, como secretario, y como vocales por la guitarrista y compositora Rebeca Santiago Martínez, el concertino de la Orquesta de Valencia Enrique Palomares Chofre y el solista de trompa de la Orquesta de Extremadura Gustavo Castro Barreiro.

Cabe destacar que el certamen otorgará un Primer Premio dotado con 5.000 euros, diploma y una gira de cuatro conciertos; un Segundo Premio de 2.500 euros, diploma y tres conciertos; un Tercer Premio de 1.500 euros, diploma y dos conciertos, y el Premio a la Mejor Interpretación de Música Española, dotado con 1.000 euros, diploma y un concierto.