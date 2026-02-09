Un webinar informará a autónomos, pymes y profesionales sobre ayudas para la modernización empresarial

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Empresa, celebrará el próximo martes, 10 de febrero, a las 9,30 horas, un webinar informativo dirigido a autónomos, pymes y profesionales que asesoran a empresas, y a consultorías, gestorías o ingenierías, interesados en conocer las ayudas para la modernización empresarial.

Esta sesión informativa online explicará de forma detallada cómo acceder a subvenciones de hasta el 50 por ciento para inversiones comprendidas entre 1.000 y 25.000 euros, destinadas a la adquisición de maquinaria, herramientas y bienes de equipo, con el objetivo de "mejorar la productividad, la capacidad productiva y la innovación de los negocios en Extremadura".

El webinar estará impartido por la directora general de Empresa, Celina Pérez Casado, quien abordará de manera práctica las actuaciones subvencionables, la cuantía de las ayudas, los requisitos necesarios y el procedimiento de tramitación y solicitud, según avanza la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Durante la sesión se presentarán ejemplos concretos de inversiones subvencionables, entre las que se incluyen maquinaria para impresión 3D, equipamiento industrial para el aumento de la producción, hornos tecnológicamente avanzados, sistemas de marcaje y trazabilidad, equipamiento para talleres y construcción, así como equipos tecnológicos para centros sanitarios y de medicina estética.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura "refuerza su compromiso con el impulso a la modernización del tejido empresarial, facilitando información práctica y accesible para que las empresas extremeñas puedan aprovechar estas ayudas y mejorar su competitividad".