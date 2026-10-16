PP y Vox aplauden los Presupuestos del 2027 y espigan la bajada impositiva, PSOE y UPE hablan de recortes y se mostrarán vigilantes

El proyecto de ley de presupuestos extremeños para el 2027 serán registradas en la Asamblea de Extremadura este viernes comenzando así un trámite parlamentario que tiene garantizada la mayoría absoluta para su aprobación, ya que son estos los segundos presupuestos, tras los aprobados en julio del gobierno de coalición de la Junta de Extremadura entre Partido Popular y Vox.

En cuanto a las primeras reacciones ante el texto: Vox, a través de un mensaje en sus Redes sociales indica que Con VOX habrá menos impuestos y más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Trabajar más no puede significar pagar más y vivir peor. Extremadura tendrá el IRPF más bajo de España. VOX CUMPLE, concluye la formación.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) es un "presupuesto con alma" que apuesta por bajar impuestos y fortalecer servicios públicos.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha advertido que el PSOE estará "ojo avizor" en los presupuestos de Extremadura para 2027 para ver "si se cumple esa amenaza del vicepresidente de la Junta con que la prioridad nacional va a impregnar" las cuentas. Mientras, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2027 son unas cuentas "de recortes" y ha reclamado conocer la ejecución de las actualmente vigentes.