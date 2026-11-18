Algunos vecinos de Mérida podrán recibir este miércoles, 18 de noviembre, un mensaje de alerta a través del sistema nacional ES-Alert, en el marco del simulacro de emergencias que realizará una empresa.

En concreto, este miércoles, la Junta de Extremadura, en colaboración con el establecimiento industrial Exolum, ubicado en el polígono industrial El Prado, llevará a cabo un simulacro del Plan de Emergencia Exterior de dicha empresa.

En este ejercicio participarán los distintos servicios de emergencia, Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida.

El delegado de Policía Local, Felipe González, ha explicado que se trata de un "ejercicio preventivo" cuyo principal objetivo es "comprobar el correcto funcionamiento de los protocolos de actuación y de las medidas de seguridad previstas ante una posible situación de emergencia", señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Por este motivo, durante la jornada se podrá observar la movilización de equipos de emergencia en los alrededores de las instalaciones de Exolum, y también se utilizarán los sistemas de aviso a la población, por lo que algunos vecinos podrán recibir en sus teléfonos móviles un mensaje de alerta a través del sistema nacional ES-ALERT, siempre que sus dispositivos sean compatibles y se cumplan las condiciones técnicas necesarias para la recepción de este tipo de avisos.

Felipe González ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la que ha recordado que "se trata únicamente de una simulación, un ejercicio preventivo que no representa ningún riesgo para la población".

Por eso, el ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía, tanto durante los días previos como, especialmente, durante la jornada de mañana, ante la posible presencia de vehículos y efectivos de emergencia en el entorno del polígono industrial.

Finalmente, el Ayuntamiento de Mérida recuerda la importancia de este tipo de simulacros para "reforzar la coordinación" entre las distintas administraciones y los servicios de emergencia, así como para garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.