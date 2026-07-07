La Unión advierte de que las cosechas de regadío de la región están "en una situación límite" por las altas temperaturas

La organización agraria La Unión ha advertido de que las cosechas de regadío de Extremadura se encuentran "en una situación límite" debido a las altas temperaturas de las últimas semanas y la falta de humedad en los cultivos.

Por este motivo, La Unión ha reclamado una "reunión urgente" entre las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo con la Junta de Extremadura, las comunidades de regantes y organizaciones agrarias para tratar sobre un aumento en la dotación de agua para riego debido a la situación climática.

"Los daños que ya se han causado a los cultivos de regadío van a ser de muy difícil recuperación, pero tendremos que intentar que los daños no vayan a más en esta campaña", señala La Unión en una nota de prensa, en la que señala que dos olas de calor al principio del verano, junto a una primavera muy seca "ha obligado a los agricultores atener que regar prematuramente las tierras para poder hacer nacer a los cultivos y mantenerlos".

El resultado de esta situación ha sido el "elevado gasto de agua para riego" que se ha realizado hasta el momento, tras lo que ha señalado que con las temperaturas actuales, "el consumo de agua tiene que ser muy superior" para evitar que "se quemen tanto los tomates como el maíz y resto de cultivos de regadíos".

Ante esta situación, la organización ha considerado que las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Guadiana "deben aprobar una dotación de agua extraordinaria teniendo en cuanta además la situación en la que se encuentran de capacidad de agua embalsada las dos cuencas hidrográficas", concluye.