El sindicato UGT Extremadura celebrará este miércoles, 25 de noviembre, un acto en memoria de las víctimas de la violencia machista, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El homenaje comenzará a las 10,00 horas en la sede del sindicato en Mérida, para recordar a las 47 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026, mientras que desde 2003, cuando comenzó el registro oficial de víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas, la cifra asciende a 1.388 mujeres.

La vicesecretaria general de UGT Extremadura, Montserrat Marcos, abrirá el acto, que continuará con la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas este año y se encenderá una vela en memoria de cada una de ellas.

Tras un minuto de silencio, se leerá el manifiesto de UGT Extremadura y se proyectará el cortometraje '¿A quién dices amar?', según informa el sindicato en nota de prensa.

Bajo el lema 'Aquí no se mira para otro lado', UGT Extremadura reafirma su compromiso con la igualdad y reclama que las administraciones "refuercen las políticas públicas de prevención y doten de personal especializado y recursos estables a los servicios de protección y atención integral a las mujeres y menores que sufren estas violencias".

El sindicato hace un llamamiento a la ciudadanía a participar activamente en todos los actos convocados en torno al 25N para "rechazar de manera colectiva la violencia machista, una lacra que sigue vulnerando los derechos humanos y atentando contra la vida de mujeres y niñas".

Asimismo, con este acto, el sindicato "denuncia y condena con firmeza los discursos negacionistas y antifeministas que cuestionan la existencia de la violencia de género", y "socavan los avances alcanzados, atacan las políticas públicas contra las violencias machistas y revictimizan a las mujeres supervivientes", señala.

Además, alerta de que estas posiciones no solo suponen un retroceso democrático, sino que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres.

Por último, con este acto UGT Extremadura quiere mostrar su "compromiso con la igualdad" y anunciar que continuará impulsando más actuaciones y propuestas para garantizar que los entornos laborales sean espacios seguros y libres de violencias machistas, fortaleciendo la negociación colectiva, la prevención, la formación y la protección de las víctimas.