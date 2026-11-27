La Universidad de Extremadura ha puesto en marcha el proyecto 'NutriSenior 2030' con el objetivo de mejorar la alimentación de las personas mayores, para lo que ha desarrollado dos herramientas, que son una Guía de Alimentación y una herramienta digital basada en inteligencia artificial que funciona a través de WhatsApp.

A lo largo del proyecto se han realizado entrevistas, talleres, sesiones formativas y actividades participativas en diferentes espacios, como la Feria de Mayores de Ifeba, la Universidad de Mayores de la UEx, el Centro de Mayores La Paz de Badajoz y el Teatro Nuevo Calderón de Montijo.

Estas actividades han permitido identificar algunas de las principales dificultades relacionadas con la alimentación durante el envejecimiento, entre ellas la hidratación insuficiente, los desequilibrios nutricionales, las dudas sobre la conservación de los alimentos, la interpretación del etiquetado, la planificación de las comidas y las barreras en el uso de herramientas digitales.

Cabe destacar que el proyecto 'NutriSenior 2030: Envejecimiento saludable a través de una alimentación sostenible', está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y tiene como objetivo "promover hábitos alimentarios más saludables y sostenibles entre las personas mayores de 65 años, mediante el desarrollo de herramientas prácticas y accesibles, adaptadas a sus necesidades reales", señala la UEx en nota de prensa.

"NutriSenior no se ha diseñado únicamente para las personas mayores, sino con ellas, ya que sus experiencias, opiniones y necesidades han sido fundamentales para desarrollar herramientas útiles en su vida cotidiana", ha destacado la UEx, que señala que este proyecto se presentó hace unos días en Badajoz, en una jornada que reunió a cerca de un centenar de personas, entre participantes, representantes institucionales, investigadores, familiares y entidades colaboradoras.

La iniciativa ha sido desarrollada por un equipo interdisciplinar de investigadores de la UEx, como Marisa Timón, Ana Isabel Andrés y María Jesús Petrón, del área de Tecnología de los Alimentos de la Escuela de Ingenierías Agrarias, que son responsables principalmente de los aspectos científicos, nutricionales y de tecnología alimentaria.

Por su parte, los investigadores Sergio Rubio, José Manuel García-Gallego, Víctor Valero, Antonio Chamorro y Mercedes Galán, del grupo de investigación M@rkDO (Marketing, Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible), han aportado su experiencia en comportamiento del consumidor, metodologías participativas y comunicación social.

El equipo se ha completado con los técnicos María Díaz y Ramírez y Víctor Manrique Fernández, que han colaborado en la organización, coordinación y desarrollo de las actividades.

Así, el equipo investigador ha desarrollado por una parte una Guía de Alimentación NutriSenior 2030, que ofrece información "sencilla y rigurosa" sobre alimentación equilibrada, necesidades nutricionales durante el envejecimiento, seguridad alimentaria, conservación de alimentos, etiquetado y consumo responsable, incluyendo recomendaciones prácticas para facilitar su aplicación cotidiana.

La segunda es una herramienta digital basada en inteligencia artificial que funciona a través de WhatsApp, diseñada para "facilitar el seguimiento de la alimentación diaria sin necesidad de instalar una aplicación específica", señala la UEx.

Esta herramienta utiliza información individual, como la edad, el peso, la estatura y el nivel de actividad física, para estimar las necesidades nutricionales de cada persona, de tal forma que a partir de los alimentos consumidos, el sistema analiza la ingesta y proporciona recomendaciones personalizadas mediante un sencillo semáforo de colores que permite identificar posibles desequilibrios nutricionales.

La elección de WhatsApp responde a una de las "prioridades identificadas durante el proyecto", como es la de utilizar tecnologías conocidas y accesibles para reducir las barreras digitales y favorecer la autonomía de las personas mayores.