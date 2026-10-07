Los turismos de ocasión superan las 39.000 unidades vendidas hasta septiembre en Extremadura, un 0,9 más

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión han alcanzado las 39.126 unidades hasta septiembre en Extremadura, lo que supone un incremento del 0,9 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto al mes de septiembre, se han vendido en Extremadura 4.171 turismos y todoterrenos de ocasión, que suponen un 6,5 por ciento menos que en el mismo de 2025.

En el conjunto del país, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión han sumado un total de 1.640.051 unidades hasta septiembre, lo que supone un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).