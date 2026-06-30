Un total de 105 municipios pacenses se beneficiarán de nueve planes EDIL con una inversión de 52,4 millones

Un total de 105 municipios de la provincia pacense se beneficiarán de nueve planes de actuación integrados (PAI) dentro del Plan Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) con una inversión de 52,4 millones de euros, financiados al 85 por ciento por la Unión Europea a través de fondos Feder y al 15 por ciento de la Diputación de Badajoz, encargada esta última de su gestión junto a las localidades beneficiarias.

Así lo ha detallado la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en la presentación de las actuaciones enmarcadas en los planes EDIL en el Hospital Centro Vivo, donde ha puesto en valor que la ejecución de estos PAI va a suponer uno de los principales retos para la institución provincial en los próximos años y que se trata de uno de los "desafíos más importantes" a los que se enfrenta, pero que van a afrontar porque están "preparados" y tienen "ilusión" y "muchas ganas", puesto que su desarrollo supondrá un "importante" impulso a los municipios pacenses.

También un desarrollo económico y social que va a contribuir a la cohesión territorial y a generar oportunidades y futuro en la provincia, a continuación de lo cual ha recordado que el pasado 16 de enero recibieron la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos en la que se recogía la concesión de nueve PAI de los 11 que solicitaron.

"El mayor número de proyectos logrados por una entidad local a nivel nacional", ha resaltado, con una concesión total de 44,5 millones de euros de los fondos Feder que sitúa a la diputación pacense como una de las administraciones locales con mayor dotación presupuestaria.

Unos PAI, precisa, que se enmarcan en las Agendas Urbanas y las estrategias Ediles que afectarán a 105 municipios dentro de nueve zonas, y que contemplan actuaciones vinculadas a digitalización, innovación tecnológica, energía y sostenibilidad, mantenimiento de patrimonio, inclusión social, turismo, cultura o servicios que estarán terminadas antes del 31 de marzo de 2030.

Asimismo, ha puesto el foco en que, con estos nueve proyectos, se abarcan 252.627 habitantes, más del 70 por ciento de la población en los municipios de menos de 20.000 habitantes, y en que la diputación adquiere el compromiso de financiar el 15 por ciento de la inversión total, que llega a alcanzar los 52,4 millones, además de adelantarlo para garantizar que todos los proyectos seleccionados "se hagan", gracias a la "solvencia" económica y financiera que tiene la institución provincial.

Junto a estos 9 planes EDIL, Del Puerto ha sumado otra financiación que se ha concedido, cercana a los 4 millones también de fondos Feder para los PAI de la convocatoria de proyectos innovadores para el desarrollo rural, y que afectan a las zonas de Tentudía, La Siberia y La Serena-Vegas Altas, con 37 municipios y 60.975 habitantes que se beneficiarán de ellos.

Entre ambos, se da cobertura al 87,54 por ciento de la población residente en los municipios con menos de 20.000 vecinos en la provincia en una forma, ha defendido, de impulsar la cohesión territorial.

DETALLES DE LOS NUEVE PLANES

El acto, que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y de diputados y alcaldes beneficiarios, se ha completado con la intervención del jefe de servicio de Proyectos y Obras del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Juan José Hernández Pérez, quien ha detallado que en octubre de 2024 se publicaron las bases reguladoras de las ayudas enmarcadas en el desarrollo urbano sostenible, con cargo al fondo europeo para el periodo de programación 2021-2027.

La convocatoria se abrió el 30 de diciembre de 2024 y la diputación concurrió con 11 PAI, resultando beneficiara de nueve de ellos, que son los correspondientes a Zafra, Villafranca de los Barros, Olivenza, Montijo, La Serena, Campiña Sur, Condado Guadiana, Municipios Centro y Lácara-Los Baldíos.

Las actuaciones de estos planes quedan enmarcadas en cuatro ámbitos de intervención entre digitalización y dinamización económica, energía y medio ambiente, inclusión social y patrimonio urbano, turismo y cultura, ha señalado, para detallar sobre los trabajos realizados hasta la fecha que actualmente tienen 233 actuaciones por desarrollar, de las cuales a día de hoy tres obras ya están en ejecución y 56 proyectos están en redacción (tres de ellos supervisados, aprobados y cuyas obras se licitarán este verano).

Además, ha resaltado 49 actuaciones correspondientes a pliegos para la redacción de proyectos y servicios complementarios a estos proyectos de obras (nueve de ellos correspondientes a estudios geotécnicos y 40 a la redacción de proyectos y direcciones de obras).

También hay cuatro pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de suministros, tras lo que ha citado una actuación por cada Área Urbana Funcional (AUF), como en el caso de Zafra con 1,3 millones para la mejora de la eficiencia energética y la adecuación de varios pabellones en el Recinto Ferial; en Villafranca la construcción de la residencia y estancias deportivas por 1,6 millones; o en Olivenza la puesta en valor del Cerro de los Mártires de Valverde de Leganés por 735.000 euros.

En el caso de Montijo, destaca la mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en los 13 municipios que componen el área por 1 millón; en La Serena el suministro para adquirir 13 vehículos eléctricos para personas con movilidad reducida; en la Campiña Sur la rehabilitación del edificio central Cinema y el Museo Etnográfico de Azuaga con 345.000 euros, o en Municipios Centro la rehabilitación y creación de espacio público en el entorno de la Parroquia de San Martín.

Finalmente, dentro del área Condado Guadiana ha citado la adecuación y mejora de las instalaciones del polideportivo municipal por 2 millones; y en Lácara-Los Baldíos, el proyecto 'Villa adentro' de adecuación del entorno del Castillo de la Luna en el casco histórico o parte antigua con plataformas accesibles por 1,1 millones aproximadamente.

ALCALDES DE ALBURQUERQUE Y VILLAFRANCA

Sobre este último proyecto ha hablado el alcalde de Alburquerque, Manuel Luis Gutiérrez, que ha felicitado el importante número de municipios que se alcanza con estos planes, y ha abogado por mirar al patrimonio y el turismo en aras del futuro y la recuperación de un pueblo que lo ha pasado "mal" en los últimos años y desde el que están satisfechos de iniciar actuaciones, después de que en los últimos tiempos no hayan podido gastar "un euro" en inversiones. No obstante, la situación está "enderezándose", en parte gracias a la ayuda recibida por administraciones como la diputación.

Por su parte, el alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez, ha detallado que en el caso del área que representa son beneficiarios de unos 2,3 millones y ha dado las gracias a la diputación y a los técnicos por el trabajo que estos proyectos suponen. Entre ellos dos son en Villafranca, uno en el parque público con unos 600.000 euros para intervenir en unos 13.000 metros, 4.500 de ellos con una flora específica que va a generar un mariposario, junto a la citada residencia en la Ciudad Deportiva.