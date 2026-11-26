El Teatro Romano de Medellín acomete la reforma de su escenario, una actuación de 108.000 euros con la que el ayuntamiento busca mejorar las condiciones del recinto para acoger actividades culturales y de ocio.

El alcalde, Rafael Mateos, ha señalado que los trabajos avanzan "a buen ritmo" tras visitar esta semana el teatro junto a Manuel Viola, arquitecto director de la obra.

Mateos ha enmarcado la reforma en las actuaciones municipales para conservar y poner en valor el patrimonio histórico de Medellín.