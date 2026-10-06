Simex urge a la Junta a aplicar la sentencia que atribuye exclusivamente a médicos la dirección de zonas de salud

El Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex) ha reclamado a la Junta la aplicación "inmediata" de la sentencia que determina que las direcciones y subdirecciones de Zona de Salud solo pueden atribuirse a personal médico.

Así lo ha instado Simex después de que el Tribunal Supremo haya desestimado los recursos interpuestos por la Junta, el Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz y Satse, y ha confirmado la sentencia obtenida por el sindicato médico ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En concreto, la sentencia nº 1052/2026, de 23 de septiembre, confirma que las Direcciones y Subdirecciones de Zona de Salud no pueden atribuirse a profesionales del grupo A2 cuando sus funciones pueden afectar al desarrollo del proceso asistencial y a competencias propias de la actuación médica, indica Simex en nota de prensa.

El Tribunal Supremo establece que, cuando las funciones de dirección, organización o supervisión pueden condicionar el desarrollo global del proceso asistencial, el "núcleo propio de la actuación médica no puede quedar sometido a instrucciones o decisiones de profesionales que no ostentan la condición de médico", que es el criterio defendido por Simex desde el inicio del procedimiento.

Asimismo, se trata del segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo durante 2026 en este mismo sentido. El primero tuvo su origen en un procedimiento promovido por el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. La sentencia obtenida ahora por Simex confirma ese criterio y lo extiende expresamente a las direcciones y subdirecciones de Zona de Salud.

El Supremo recuerda además que la libre designación no permite prescindir de los requisitos profesionales necesarios para desempeñar estos puestos.

Por todo ello, Simex exige a la Junta de Extremadura y al SES que "ejecuten de inmediato" la sentencia y adapten la normativa, convocatorias y procedimientos de provisión de estos puestos.

Asimismo, reclama la revisión de las situaciones actualmente existentes para "evitar que se mantengan o reproduzcan circunstancias contrarias al criterio fijado judicialmente". Simex subraya que no se trata de un conflicto entre profesiones sanitarias, sino de "respetar las competencias y responsabilidades propias" de cada profesión y "garantizar que las decisiones que afectan al núcleo de la actuación médica permanezcan dentro del ámbito profesional correspondiente".

El sindicato advierte finalmente que permanecerá atento al cumplimiento efectivo de la sentencia y ejercerá, si fuera necesario, las acciones oportunas para exigir su ejecución.