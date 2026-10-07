Siberia, el águila liberada por Sanguijuelas del Guadiana para concienciar a los jóvenes

Los integrantes del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana han liberado este martes un águila imperial ibérica recuperada por AMUS a la que han llamado Siberia, como el lugar en el que nacieron y que inspira su música, con el objetivo de concienciar a los más jóvenes del efecto del cambio climático sobre la fauna.

“Todavía estoy temblando, ha sido un momento muy especial y estoy emocionado”, ha declarado Juan Grande, el encargado de coger y soltar a Siberia en el Valle Matachel, donde ha podido emprender su vuelo hacia la libertad en su hábitat natural.

Este pollo de águila imperial fue rescatado en julio tras caer del nido debido al estrés provocado por las altas temperaturas y con su liberación pública AMUS y los Sanguijuelas pretenden ser “el altavoz para que la gente se dé cuenta de que nos estamos cargando el planeta y a sus animales”.

Los extremeños han reconocido el trabajo que realiza AMUS con su Hospital de Fauna Salvaje y esperan con esta acción llegar especialmente a la gente joven para que “el desconocimiento se convierta en conocimiento y todos podamos vivir en este planeta”.