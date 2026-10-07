El SES incorporará una nueva aplicación para realizar el seguimiento del programa de cribado y detección del cáncer de mama

El Servicio Extremeño de Salud (SES) podrán en marcha a partir del próximo 1 de enero una nueva aplicación informática que permitirá realizar el seguimiento de cada mujer dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama.

Se trata de una aplicación informática denominada Sistema Extremeño de Citación y Seguimiento de Mama 'Seima', cuya contratación ha sido autorizada este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por un importe de 984.568,11 euros.

Según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, esta nueva "plataforma tecnológica avanzada" destinada a la gestión integral del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama del Servicio Extremeño de Salud.

Cabe destacar que 'Seima' estará integrada con el sistema informático de gestión sanitaria JARA y con las bases de datos del SES, y va a sustituir al programa actual Sigmace, que fue diseñado en el año 2003.

Finalmente, Manzano ha recordado que actualmente la edad de acceso al cribado se sitúa en los 47 años, y durante este mes de octubre, hay más de 7.000 extremeñas están citadas para hacerse una mamografía.

Según destaca el Ejecuctivo regional, el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama constituye "una de las actuaciones estratégicas del SES en materia de prevención y detección precoz del cáncer", por lo que su "adecuada planificación, gestión y evaluación resultan determinantes para asegurar su eficacia, sostenibilidad y alineación con los objetivos de salud pública".

Cabe destacar que los nuevos procesos organizativos y asistenciales, el incremento de los intercambios de información con los sistemas corporativos del SES, la creciente necesidad de explotación analítica de la información y el aumento de los requisitos de trazabilidad, interoperabilidad y seguridad "han incrementado la complejidad funcional y tecnológica del sistema de información que da soporte al programa, de ahí la necesidad de implementarlo".