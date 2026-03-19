Renfe instala máquinas de atención personalizada en las estaciones de Cáceres, Plasencia, Mérida y Badajoz

Renfe ha puesto en marcha un servicio de atención personalizada en remoto en las cuatro estaciones con mayor afluencia de viajeros de la región, Cáceres, Plasencia, Mérida y Badajoz, un sistema que se complementa con la atención comercial que se ofrece al cliente en las taquillas de los vestíbulos.

Las nuevas máquinas se suman a las ya instaladas en Llerena, Zafra, Don Benito, Montijo, Villanueva de la Serena, Castuera y Cabeza del Buey.

Este canal, denominado sistema ARES, facilita a los clientes la comunicación con un teleoperador a través de una pantalla táctil para obtener información o ayuda en la gestión del proceso de compra de billetes.

Las máquinas ARES de Renfe se ubican en los vestíbulos de las estaciones y están adaptadas según la normativa de accesibilidad. La información requerida se puede solicitar de forma verbal o por escrito en diferentes idiomas, indica la compañía en una nota de prensa.

Con este sistema, el cliente tan solo tiene que tocar la pantalla para contactar directamente con un teleoperador que resolverá su consulta, atendiendo sus necesidades de información, atención, compra de billetes y formalización de abonos, con la posibilidad de imprimir en la máquina su título de transporte.

Se trata de una solución tecnológica y un servicio innovador que funciona de manera "remota, intuitiva e inclusiva", subraya Renfe.