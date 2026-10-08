Quince proyectos de alta calidad serán acompañados en la cuarta edición de la Residencia de Cine de Extremadura

Quince proyectos cinematográficos serán acompañados en la cuarta edición de la Residencia de Cine de Extremadura, cuyo plazo de presentación de propuestas finalizó el pasado 1 de septiembre, y que ha alcanzado un récord de participación y un elevado nivel en la calidad de las mismas.

Así lo ha anunciado este miércoles el director de la Residencia de Cine de Extremadura, el director de cine y productor, Juan Antonio Moreno Amador, que dirige la Residencia junto a la guionista Yolanda Barrasa, durante una rueda de prensa que ha tenido lugar en el convento de Santa Clara de Mérida.

En ella han comparecido también el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León; la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez; la diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Talavera la Real, María Teresa Domínguez Amador; y la concejala de Juventud, Deportes y Festejos del Ayuntamiento de Guadalupe, Estefanía Murillo.

En total, en esta cuarta edición han concurrido 120 proyectos, de los que 100 corresponden a películas de ficción, 16 a documentales y 4 a proyectos de animación.

Las propuestas abarcan una amplia variedad de géneros, entre ellos drama, comedia, thriller, terror, western, histórico, suspense, ciencia ficción, musical y fantasía.

En cuanto a la procedencia de los mismos, 12 han sido de Extremadura y el resto del territorio español e iberoamericano, lo que refuerza la dimensión nacional e internacional de este espacio que se han convertido en una referencia y en uno de los mejores 25 laboratorios de cine hispanohablante.

También se ha desvelado este miércoles, asimismo, el nombre de los padrinos de esta cuarta edición, que acompañarán a la Residencia y a sus participantes a lo largo de todo su desarrollo. Se trata de Los Robe, la banda integrada por los músicos que acompañaron a Roberto Iniesta 'Robe', entre los que se encuentran Loren González, Alber Fuentes, David Lerman, Álvaro Rodríguez, Carlitos Pérez y Woody Amores.

PROPUESTAS SELECCIONADAS

El eslogan elegido para esta cuarta edición es 'Donde las historias vuelan'. Los directores de la Residencia además de crear lazos y puentes con Iberoamérica pretenden que el talento extremeño vuelva a su tierra y que el talento de la región pueda crecer y volar.

Del más de centenar de propuestas presentadas, han resultado seleccionados 15 proyectos cinematográficos que destacan por su "altísima" calidad y el "arduo" trabajo previo desarrollado por sus equipos, como han destacado los directores.

Cinco de ellos proceden de Extremadura, cinco del resto de España, de las comunidades de Madrid, Valencia, Cantabria, Andalucía y Canarias, y cinco de Iberoamérica, en concreto de países como Brasil, Colombia, Chile, Perú y un proyecto de Honduras, Argentina y Guatemala.

Los proyectos extremeños elegidos para ser acompañados durante esta elección son: 105.8 FM, dirigida por Jesús Rubio García; El Vínculo, de David Carrascal; Las que bailan, de Marina González; Hotel Triana, dirigida por Alicia Torrent, y Queridísimo Hijo, de Javier Horcajada. Navalmoral de la Mata, Miajadas, Badajoz o Almendralejo son algunos de los lugares de origen de sus autores.

Asimismo, destacan otros cinco títulos de otras comunidades autónomas del país, entre los que se encuentran: El Mejor del mundo, de Miguel Llorens; La abuela María, de Raquel Cecilia Ibáñez; Llegó con ella, dirigida por Alicia Albares; Lo que heredé de ti, de Raquel Quintana, y Mi padre Drag, dirigida por Arima León, informa en nota de prensa la Residencia de Cine de Extremadura.

Por otro lado, cabe destacar los proyectos procedentes de Iberoamérica con los títulos: Araras, de Renata Nascimento; Atole, dirigida por Astrid Valeria Godoy; Donde nace la luz, de Viviana Gómez; Pírrica, vida y obra de Norberto el Violento, de Simón Farriol, y Willka Amaru, de Kevin Sillqihua

CULTURA Y PUEBLOS

"Uno de los ejes importantes de la Residencia de Cine es la cultura extremeña, la cultura y nuestros pueblos, en este caso, representados a través de Guadalupe y Talavera la Real, pero también a través de todo el folclore que supone la participación de artistas extremeños desde la primera edición para que durante todo el proyecto creativo haya proyecciones y lugares de encuentro que inspiren y acompañen", ha declarado Juan Antonio Moreno.

Así, los residentes se encuentran ya muy cerca de su primer encuentro presencial, que tendrá lugar en Guadalupe (Cáceres) entre los días 15 y 22 de noviembre. Allí los cineastas de los proyectos seleccionados trabajarán con profesionales de reconocido prestigio en la industria cinematográfica para impulsar sus películas.

Éstas participaran, a su vez, en el Extremadura Film Market, mercado de cine profesional, que promueve el encuentro entre creadores audiovisuales y potenciales socios estratégicos, impulsando la financiación, producción y coproducción de nuevas obras cinematográficas.

En esta edición, las películas elegidas volverán a participar en el área de industria MAFIZ del Festival de Málaga 2027, donde los residentes podrán presentar sus trabajos ante productores, distribuidores, plataformas y otros agentes clave del sector.

El cine será también protagonista con la Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano, otra de las iniciativas desarrolladas por la Residencia de Cine de Extremadura, que reunirá al público en torno a las películas, sus creadoras y creadores tanto en Guadalupe como en Talavera la Real junto a conciertos y otras actividades dirigidas especialmente a público infantil y a las personas mayores.

El director de la Residencia de Cine de Extremadura, Juan Antonio Moreno, ha agradecido en su comparecencia el apoyo recibido de todos ellos y recordado que, después de tres años, este espacio se consolida como una realidad que atrae talento extremeño que se había ido de la región y que vuelve para crear en su tierra, proponiendo historias que tienen que ver con sus orígenes y raíces y como lugar en el que todo el talento recogido de otros lugares del país e Iberoamérica "puede crecer y volar".

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA

A su vez, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha afirmado que la Residencia de Cine de Extremadura es una herramienta "estratégica" para impulsar la creación audiovisual y proyectar la identidad de la región a través del cine.

Durante la presentación de la IV Residencia de Cine de Extremadura, celebrada en Mérida, Laureano León ha afirmado que esta residencia es "mucho más" que un programa de formación, "es una inversión cultural estratégica para Extremadura".

Ha añadido que los creadores "se llevan una parte de la tierra, de las experiencias y de la identidad, y esas vivencias terminan reflejándose en las películas que desarrollan", de este modo, ha continuado, "Extremadura no sólo acoge el cine, sino que también forma parte de él", indica en nota de prensa la Junta.

De igual modo, el consejero ha subrayado que la residencia atrae talento, genera oportunidades para los creadores audiovisuales y convierte a Extremadura en un espacio de encuentro, inspiración y desarrollo de proyectos cinematográficos.