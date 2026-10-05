El proyecto 'Jóvenes con Memoria' recorre desde el martes ocho institutos de la provincia de Badajoz

El 'Jóvenes con Memoria: Badajoz en Democracia' recorrerá desde este martes, 6 de octubre, ocho institutos de la provincia de Badajoz con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes de Secundaria "sobre la importancia de la memoria democrática y los derechos humanos como pilares de una sociedad libre, justa y plural".

La Diputación de Badajoz y la Fundación Internacional Baltasar Garzón presentan este proyecto, financiado por el Servicio de Memoria Histórica de la institución, y que parte de la "convicción" de que "conocer el pasado es imprescindible para comprender el presente y construir el futuro".

Para ello, propone a los estudiantes "recorrer la historia de la Guerra Civil y la dictadura franquista, con especial atención a lo ocurrido en su propio territorio, y reflexionar sobre qué significa hoy defender la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Así, desde este martes, 6 de octubre, y hasta finales de noviembre de 2026, el proyecto llegará a ocho institutos de las poblaciones de Badajoz, Don Benito, Hornachos, Montijo, Puebla de la Calzada, Santa Amalia y Puebla de la Calzada.

Combinará sesiones participativas repartidas en dos talleres con un trabajo de investigación que cada centro desarrollará con su profesorado, de tal forma que los alumnos sean "protagonista", y no solo reciban conocimientos, sino que investiguen, pregunten y construyan "su propia mirada sobre la historia de su entorno".

Como resultado, los estudiantes elaborarán de forma colectiva la Ruta de la Memoria Democrática de la provincia de Badajoz, en la que cada instituto aportará un lugar o un hecho histórico de su localidad, y la ruta quedará como "un legado compartido con toda la ciudadanía y como muestra de que la memoria también se construye desde lo local, desde las calles, los edificios y los nombres que forman parte de la historia de cada comunidad", concluye la institución.